Joker 2 si farà: titolo ufficiale e anticipazioni trama

- Advertisement -

È ufficiale, Joker 2 si farà. Joaquin Phoenix tornerà nei panni del celebre personaggio DC per un secondo capitolo dopo l’acclamato primo di Todd Phillips.

I fan possono esultare: Joker 2 è ufficiale. Il sequel dell’acclamata pellicola con Joaquin Phoenix si farà e abbiamo anche il titolo completo, che ci dice qualcosa in merito alla trama che vedremo al cinema tra molti mesi.

Joker 2 ufficiale

Dopo averne parlato a lungo, sottolineando la volontà di portare al cinema Joker 2, il sequel del film di Todd Phillips ha finalmente ricevuto il semaforo verde. Via libera alla produzione, ora è ufficiale. Il regista ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram, svelando la copertina della sceneggiatura della pellicola e mostrando al mondo il titolo ufficiale. Abbiamo anche un altro scatto, con Joaquin Phoenix intento a leggere lo script, verosimilmente per la prima volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips)

Joker 2 trama anticipazioni

Cosa ci dice il titolo della storia che ci aspetta al cinema? Il sequel si chiamerà Joker – Folie à deux. La seconda parte fa riferimento a una rara condizione, che si esplica nel trasferimento di un quadro delirante da un paziente all’altro. In questo caso il primo soggetto è noto come partner dominante, mentre il secondo è il partner sottomesso.

Se si parla di Joker, tutto ciò non può che lasciar pensare alla presenza di Harley Quinn nel sequel. Potremo vederla prima dell’assoggettamento alla mente deviata del celebre villain di Batman. L’intero film potrebbe avere come fulcro il confronto psichiatrico tra i due co-protagonisti. Staremo a vedere. Nel frattempo non vi sono informazioni in merito a nuove aggiunte al cast. Stando a voci di corridoio, sappiamo che le riprese sarebbero previste per il 2023. Per l’uscita in sala ci sarà da attendere almeno il 2024.