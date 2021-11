Joker dove è stato girato: tutte le location del film

Uscicto al cinema nel 2019, Joker è uno dei film più apprezzati di Joaquin Phoenix. Diretto da Todd Phillips, ha vinto il Leone d’Oro a Venezia e une premi Oscar.

Dalla famosa scalinata a tutte le altre scene. Ecco dov’è stato girato Joker, film per il quale Joaquin Phoenix ha vinto l’Oscar come miglior attore. Scopriamo qualcosa in più sulla pellicola del 2019.

Joker dove è stato girato

Sono svariate le scene iconiche di Joker. Una su tutte è quella della scalinata, dove vediamo il protagonista ballare. Un luogo rapidamente individuato dai fan, che si sono fiondati per foto, video e ricreare le movenze di Joaquin Phoenix. Si trova nel Brox, collegando Anderson Avenue e Shakespeare Avenue. Nel 2019 era stato creato un vero e proprio luogo turistico su Google Maps (Joker Stairs), così da renderne facile l’individuazione. Oggi invece è indicato come Guason Stairs (guason vuol dire Joker in spagnolo). È alquanto ripida e lunga e si consiglia d’essere in forma prima di provarla, scendendo alla fermata 167 Street Station.

Svariati i luoghi del Brox sfruttati per le riprese, come ad esempio la metro, Bedford Park Boulevard. È qui che prende la linea 0 Express in direzione Old Gotham. Uno dei momenti più drammatici è quello del tentato confronto con il signor Wayne, che Arthur ritiene possa essere suo padre. Raggiunge la villa, che si trova nel New Jersey. Si tratta della William J. Brennan Courthouse. Nello stesso Stato, precisamente a Newark, è stata girata la scena del furto del cartello, una delle prime del film. Il tutto è avvenuto dinanzi al Paramount Theater.

Nulla da fare, invece, per il donut shop in cui Arthur e Sophie si incontrano. Un tempo era il Twin Donut Plus, poi divenuto parte di un franchise di ristoranti e in seguito chiuso. Si trova sulla Jerome Avenue & E 208th Street e di certo oggi avrà lasciato spazio a un’altra attività.

La scena in cui si vede Arthur scappare con una borsa in mano è ambientata a DUMBO. Si tratta di un’area di New York sita nella zona di Brooklyn, precisamente nella piazza nota come Archway Under the Manhattan Bridge.

All’elenco si aggiungono altre location per scene interne e in esterna:

Metropolitan Hospital di Harlem

Kings Theatre (trasformata nella Wayne Hall)

Quartieri di Highbridge e Kingsbridge (casa della famiglia Fleck)

Joker trama e cast

Arthur Fleck è un uomo fragile, affetto da una sindrome che lo costringe a ridere in maniera incontrollata. La società nella quale vive lo esclude e deride, condannandolo a una vita infelice. Di giorno lavora come clown e di notte tenta di sfondare come comico.

Questo lavoro però non fa altro che renderlo un facile bersaglio per essere ridicolizzato. Cosa che accade puntualmente, fino a spingerlo ad azioni violente e imprevedibili. Una singola decisione sbagliata innescherà una reazione a catena, trasformando Fleck fino a conseguenze impensabili.

Ecco il cast di Joker:

Joaquin Phoenix: Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro: Murray Franklin

Zazie Beetz: Sophie Dumond

Frances Conroy: Penny Fleck

Brett Cullen: Thomas Wayne

Glenn Fleshler: Randall

Bill Camp: ispettore Garrity

Shea Whigham: ispettore Burke

Marc Maron: Gene Ufland

Douglas Hodge: Alfred Pennyworth

Josh Pais: Hoyt Vaughn

Brian Tyree Henry: Carl

