Adele prima e dopo: com’è cambiata la cantante

Adele prima e dopo, scopriamo com’è cambiata la cantante negli anni: dagli esordi fino al giorno d’oggi.

Adele è sicuramente una delle icone della musica mondiale, una vera e propria stella con una voce unica e fortemente riconoscibile. Ora la popstar è pronta a tornare col suo nuovo album, “30”, un disco che segna una sorta di rinascita artistica e personale per la cantante. Con l’occasione, vediamo com’è cambiata dagli anni dei suoi esordi a oggi.

Adele prima

Nata il 5 maggio 1988, la cantante è giunta alla ribalta nel 2008, diventando celebre con l’album “19”. Da quel momento, Adele è diventata una vera e propria icona della musica, collezionando successi su successi e scrivendo pagine indimenticabili con canzoni come Someone Like You ed Hello.

Tuttavia, nei tempi recenti Adele ha dovuto combattere con alcuni problemi alle corde vocali che hanno messo a serio rischio la sua carriera, costringendola anche a rinunciare a diversi live. Ora però la cantante ha finalmente risolto i suoi problemi ed è pronta al gran ritorno.

Adele oggi

Dopo una lunga assenza, Adele sta tornando e si è mostrata molto cambiata. Dalle sue ultime apparizioni, Adele è notevolmente dimagrita e lo ha fatto grazie alla dieta Sirt, un percorso alimentare che l’ha portata a perdere diversi chilogrammi.

Questa alimentazione si basa su un’alimentazione di base vegetariana, con molti cibi liquidi. A ciò, la cantante ha abbinato molto lavoro fisico, allenandosi in palestra e seguendo corsi di pilates. I risultati sono evidenti e Adele si è mostrata notevolmente diversa, sia nel corpo che nello spirito, grazie sicuramente al ritorno in scena, ma anche ai miglioramenti dal punto di vista fisico che ha apportato in questo tempo.

