Serena Autieri chirurgia: prima e dopo FOTO

Serena Autieri, com’è cambiata nel tempo l’attrice e gli interventi chirurgici cui si è sottoposta: tutti i dettagli.

Serena Autieri è sicuramente una delle attrici più belle e brave del panorama italiano. La sua carriera è molto lunga e prolifica, ricca di ruoli di primo piano. Nel tempo l’attrice napoletana è cambiata molto ovviamente, ma senza perdere la sua naturalezza.

Serena Autieri prima

Nata nel 1976 a Napoli, Serena Autieri esordisce in televisione in alcune reti locale, arrivando al successo interpretando il ruolo di Sara nella longeva soap opera di Rai3 Un posto al Sole. Da quel momento, la sua ascesa è irrefrenabile, con l’attrice che arriva al cinema in film di successo come Notte prima degli esami – Oggi, Femmine contro Maschi e Il principe abusivo.

Serena Autieri ha anche prestato la voce al celebre cartone animato della Disney Frozen, cantante la versione italiana del grande successo Let it go.

Serena Autieri oggi

All’età di 45 anni, Serena Autieri appare ancora molto bella ed elegante, come lo è sempre stata durante la sua vita. Qualche anno fa, l’attrice ha parlato di eventuali ritocchi chirurgici, esprimendo il suo pensiero a riguardo: “Vorrei poter conservare quei tratti, piccoli e delicati, che mi ha regalato madre natura. E non vorrei mai, per nessun motivo, diventare ridicola. Penso a una grande attrice come Virna Lisi. Se ha fatto qualcosa per sembrare più giovane l’ha fatto in modo impercettibile e io vorrei ispirarmi a lei, una donna che non è mai diventata, anche lei, ridicola”.

Se ci sarà qualche intervento chirurgico, quindi, sarà molto lieve, sicuramente l’attrice non vuole stravolgere il suo aspetto, che si conserva sempre molto incantevole.

