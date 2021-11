Serena Autieri origini e chi è il marito Enrico Griselli

Attrice di successo, voce del cartone animato Frozen e cantante, Serena Autieri conduce “Dedicato” su Raiuno. Tutto sulle sue origini e il marito

Più bella che mai, attrice, cantante e conduttrice. Serena Autieri è di origini napoletane nel quartiere popolare Soccavo, nata il 4 aprile 1976 e ha 45 anni di età. I suoi esordi nel mondo dello spettacolo iniziano con delle apparizioni televisive nelle reti locali. La popolarità arriva con Un Posto al Sole nel ruolo di Sara, cantante alla ricerca di fortuna che stregherà il cuore di Alessandro Palladini.

Il successo è una vera e propria escalation dove dimostra di essere un’artista poliedrica, grandi doti attoriali, voce calda e grande capacità di gestione dei tempi televisivi. Tra i film più famosi da lei interpretati “Notte prima degli esami – Oggi”, “Femmine contro Maschi”, “Il principe abusivo”, “Un fantastico via vai”. Tantissimi anche gli spettacoli teatrali da lei interpretati come “Vacanze Romane” e “Rugantino”.

Serena Autieri marito Enrico Griselli

Il marito di Serena Autieri è Enrico Griselli. Estraneo al mondo dello spettacolo come frontman, ne fa parte dietro le quinte. Di lavoro infatti è un noto impresario teatrale. Sarebbe facile immagine ma in realtà non si sono conosciuti sul palcoscenico. Serena Autieri e il marito si sono conosciuti grazie ad amici in comune. All’epoca Enrico Griselli lavorava a Dubai e dopo un mese e mezzo di frequenti telefonate si sono nuovamente incontrati dal vivo.

Il primo appuntamento è stato sul lago di Como. Il matrimonio tra i due è stato celebrato l’11 settembre 2010 nel Duomo di Spoleto perché Enrico Griselli è di origini spoletine. Tra i testimoni della sposa Pippo Baudo che l’ha scoperta, non a caso ha fatto il Festival di Sanremo. La figlia di Serena Autieri ed Enrico Griselli è Giulia, nata nel 2013.

Serena Autieri voce di Frozen

Tanti film e programmi di successo, ma Serena Autieri è stata soprattutto la voce di Elsa, protagonista della saga Disney Frozen. Sua la voce in “All’alba sorgerò” versione italiana del grande successo internazionale “Let it go”.

