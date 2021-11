Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 15 novembre | chi è uscito

By

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 15 novembre | chi...

Storie d’amore svanite, litigi e incomprensioni nella diciannovesima puntata del Grande Fratello VIP. Scopriamo chi è stato nominato il 15 novembre e chi è uscito dalla Casa

Diciannovesima puntata del Grande Fratello VIP che quest’anno terminerà a marzo stabilendo un nuovo record di durata per il reality show. Questa volta il pubblico ha scelto chi salvare tra Soleil Sorge, le Principesse Selassie e Sophie Codegoni. Ogni lunedì il più votato e quindi il preferito dal pubblico sceglie chi mandare in nomination nella puntata successiva. Così come ormai da tradizione, essendo la puntata del lunedì, nessuno è uscito dalla Casa più spiata d’Italia.

Al centro delle attenzioni di Alfonso Signorini ci sono stati Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie, protagonisti prima di un’intensa amicizia e poi di un allontanamento che ha fatto soffrire la principessa. Scontro tra Sophie e le altre donne della Casa per il suo atteggiamento nei confronti di Gianmaria ritenuto eccessivo. Mentre Alex Belli si è confrontato con l’amico Mirko Gancitano. Infine grandi festeggiamenti per Giucas Casella con una grande sorpresa per lui: il saluto dell’amato figlio James.

Chi è il preferito dal pubblico

Anche questa volta il VIP più votato e quindi preferito dal pubblico è Soleil. Si rafforza ulteriormente la leadership dell’influencer sempre vittoriosa quando c’è da interpellare il pubblico da casa. Questo il risultato del televoto:

Soleil 48%

Principesse Selassie 31%

Sophie 21%

Soleil ha poi scelto di mandare in nomination proprio Sophie Codegoni per decretare un rapporto tra le due che non è mai decollato.

Chi è immune e chi in nomination

I VIP immuni decisi dagli stessi concorrenti sono Francesca, Manuel, Aldo e Giucas. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno scelto di rendere nuovamente immune Alex Belli. L’attore è accusato di recitare e di essere finto e la scelta delle opinioniste nasce principalmente per smascherare il suo gioco.

I concorrenti sono chiamati in Super Led per esprimere la loro scelta e successivamente tocca agli immuni. I nominati per la puntata di venerdì 19 novembre e che vanno al televoto sono:

Gianmaria Antinolfi

Miriana Trevisan

Sophie Codegoni

Gli eliminati del Grande Fratello Vip 2021

L’ultimo concorrente eliminato in ordine di tempo è Nicola Pisu. In precedenza era toccato a Jo Squillo, Ainett Stephens, Raffaella Fico e Amedeo Goria. I primi concorrenti eliminati sono stati Tommaso Eletti, Andrea Casalino e Samy Youssef.

