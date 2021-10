Alex Belli | chi è la moglie Delia Duran | ex moglie | età | figli

Alex Belli, volto noto del piccolo schermo italiano, è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Scopriamo tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Chi è Delia Duran, moglie di Alex Belli

Delia Duran, vero nome Nusat Del Valla Duran Perez, è una modella e attrice venezuelana. Nata a Merida il 17 aprile 1988, ha esordito nel suo Paese natale come fotomodella e attrice di telenovele. In Italia ha avuto ruoli ne Il bello delle donne… alcuni anni dopo, L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo e Furore – Capitolo secondo. Valletta a La repubblica delle donne di Piero Chiambretti, ha alle spalle un matrimonio con un uomo violento. Delia Duran ha sposato Alex Belli il 26 giugno 2021, in un paesino della provincia di Como. Alex Belli veniva da una lunga relazione con Mila Suarez.

Alex Belli: vita privata

Alex Belli, vero nome Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre 1982. Diventato famoso per aver vestito i panni di Jacopo Castelli nella soap opera CentoVetrine, come modello ha calcato le passerelle di tutto il mondo. Oggi lavora principalmente come fotografo di moda. Nella sua vita, prima di Delia e di Mila, c’è stato spazio per un’altra donna. L’ex moglie di Alex Belli è Katarina Raniakova, modella d’origine slovacca. I due si sono conosciuti ad una sfilata di Roberto Cavalli, sono convolati a nozze nel 2013 e si sono separati in modo burrascoso nel 2017. La Raniakova ha accusato Alex di essere un traditore seriale. Nella casa del Grande Fratello Vip, il fotografo e attore ha confessato a Manila Nazzaro il suo sogno di diventare papà. Alex Belli non ha figli, infatti, sebbene ci provi da anni. “È una ferita aperta da tantissimo tempo. Sono anni che desidero un figlio, mancanza per la quale non mi sento completamente un uomo” ha detto. Per due volte ha provato con la fecondazione assistita, ma non è ancora riuscito a realizzare quello che – per lui e Delia Duran – è un fortissimo desiderio.