Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 6 dicembre: chi è uscito e nomination

Nella puntata del 6 dicembre del Grande Fratello VIP in nomination Jessica, Lulù e Patrizia Pellegrino: scopriamo chi è stato eliminato

Dopo l’eliminazione di Clarissa, rischio eliminazione per un’altra delle sorelle Selassie. Jessica e Lulù sono in nomination insieme a Patrizia Pellegrino. Intanto scoppia la passione nella Casa con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini, così come la new entry Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan che ha dimenticato Nicola Pisu. Sorprese per Aldo Montano con una videochiamata della moglie Olga Plachina e per Patrizia Pellegrino che ascolta un messaggio della figlia. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata in onda il 6 dicembre e chi è in nomination.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di lunedì 6 dicembre 2021 è stata Patrizia Pellegrino. La concorrente ha perso al televoto e ha dovuto abbandonare la Casa. Nulla da fare per lei, una delle new entry delle ultime settimane e che non è riuscita ad integrarsi al meglio con gli altri abitanti. A salvarsi per prima è stata Jessica Selassie che continua così il suo percorso al Grande Fratello Vip. L’ultimo ballottaggio è stato tra Lulù Selassie e Patrizia Pellegrino. Il verdetto del pubblico ha condannato Patrizia Pellegrino che ha lasciato la Casa. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”:

Patrizia Pellegrino 29%

Lulu Selassie 36%

Jessica Selassie 35%

Chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Patrizia Pellegrino dalla Casa del Grande Fratello VIP, i concorrenti hanno fatto le proprie scelte per le nomination. Gli immuni di questa puntata sono Katia Ricciarelli, Aldo Montano e la coppia Valeria Marini e Giacomo Urtis. Le opinioniste Adriana e Sonia hanno dato l’immunità a Lulù Selassie e Gianmaria Antinolfi. I concorrenti che andranno al televoto nella puntata di venerdì 10 dicembre sono: Maria Monsè, Jessica Selassie, Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Biagio D’Anelli e Sophie Codegoni.

