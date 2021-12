Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 13 dicembre: chi è uscito e nomination

Nella puntata del 13 dicembre del Grande Fratello VIP in nomination Sophie, Miriana, Carmen, Gianmaria, Maria e Francesca: scopriamo chi è stato eliminato

Sei concorrenti in nomination nella puntata del Grande Fratello VIP andata in onda il 13 dicembre. A rischio Sophie, Miriana, Gianmaria, Carmen, Maria e Francesca. Nella Casa però continuano i colpi di scena con Manuel e Lulù che dichiarano a tutti il loro amore e il confronto tanto atteso tra Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata in onda il 13 dicembre e chi è in nomination.

LEGGI: Gf Vip news: Alex Belli cacciato da Signorini, Delia Duran prima lo lascia poi spiazza, Soleil furiosa

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di lunedì 13 dicembre 2021 è stata Maria Monsé. Dopo Patrizia Pellegrino, un’altra new entry delle ultime settimane viene condannata dal televoto all’eliminazione. Il record di nomination avute ha palesato un’insofferenza della Casa nei suoi confronti, con Soleil e Alex gli unici a difenderla. Il televoto però è stato implacabile confermando gli umori della Casa. L’ultimo ballottaggio che ha decretato l’eliminazione è stato tra Maria Monsé e Sophie Codegoni. Il verdetto del pubblico ha condannato Maria Monsé che ha lasciato la Casa. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”:

Maria Monsé 13%

Miriana Trevisan 19%

Sophie Codegoni 23%

Carmen Russo 15%

Gianmaria Antinolfi 16%

Francesca Cipriani 14%

Successivamente anche Alex Belli è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello. L’attore è stato squalificato per aver infranto i protocolli anti Covid previsti dalla produzione. Durante il confronto con la moglie Delia Duran, il concorrente si è avvicinato alla donna e questo ha decretato la squalifica e la conseguente eliminazione di Alex Belli.

Chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Maria Monsé dalla Casa del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha ufficializzato la decisione che non ci saranno nomination in questa puntata. Il confronto Alex Belli-Delia Duran ha destabilizzato la Casa e portato poi all’eliminazione dell’attore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI