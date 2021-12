Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 20 dicembre: chi è uscito e nomination

Lunedì 20 dicembre è andata in onda un’altra puntata del GF VIP Scopriamo chi è stato il più votato e preferito dal pubblico nella Casa

Nuova puntata del Grande Fratello VIP in onda il 20 dicembre. Confronto acceso tra Soleil e Alex Belli con la presenza della mamma della concorrente che ha attaccato l’attore. Omaggio ad Aldo Montano che ha lasciato la casa per tornare con la sua famiglia. Sorpresa per Manuel Bortuzzo che ritrova suo padre. Il Grande Fratello VIP proseguirà fino a marzo e continuano così i nuovi ingressi. In questa puntata sono due i concorrenti entrati: Nathalie Caldonazzo e Barù. I VIP al televoto per decidere chi è il preferito sono stati Lulù Selassie, Biagio D’Anelli, Carmen Russo, Giacomo Urtis-Valeria Marini, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan.

Chi è il preferito della settimana al Grande Fratello Vip

Nella puntata del 20 dicembre del Grande Fratello VIP non c’è stata eliminazione. Il prossimo eliminato sarà deciso lunedì 27 dicembre (il GF non andrà in onda venerdì 24 dicembre). Il pubblico, chiamato al televoto, ha deciso chi era il preferito. A conquistare la percentuale più alta di voti è stata per la prima volta Lulù Selassie. Queste le percentuali di voto: Lulù 26%, Miriana 18%, Gianmaria 17%, Manuel 16%, Carmen 9% Giacomo e Valeria 8% Biagio 6%. Vincendo il televoto, Lulù ha conquistato l’immunità per la prossima puntata e ha scelto di mandare al televoto Biagio D’Anelli.

Chi è in nomination

Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Jessica Selassié sono immuni per la Casa, mentre le opinioniste decidono di dare l’immunità a Carmen Russo. Dopo le scelte di tutti i concorrenti, questi i VIP che vanno in nomination nella puntata di lunedì 27 dicembre:

Biagio D’Anelli

Giacomo Urtis – Valeria Marini

Miriana Trevisan

