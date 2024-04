Dead Boy Detectives: i protagonisti gay stanno insieme? Netflix risponde

Dead Boy Detectives è la nuova serie di Netflix, spin-off di Sandman, i due protagonisti formano una coppia gay diversamente dal fumetto

I fan di Sandman sono pronti a tornare nell’universo dark e soprannaturale dei fumetti di Neil Gaiman. In attesa della seconda stagione dell’acclamata serie con protagonista Tom Sturridge, debutta oggi su Netflix Dead Boy Detectives, un nuovo show incentrato su due ragazzi morti ma rimasti nel mondo dei vivi e trasformatisi in investigatori del soprannaturale. La serie promette di essere un grande successo di pubblico per la nota piattaforma di streaming, ma sta anche già facendo discutere per la connotazione omosessuale dei suoi protagonisti. Charles Rowland e Edwin Paine, interpretati da Jayden Revri e George Rexstrew, non sono infatti solo una coppia sul lavoro, ma a quanto pare anche a livello sentimentale. Questa possibilità ha iniziato a diffondersi negli scorsi mesi, quando Netflix ha fatto uscire il primo trailer di Dead Boy Detectives, in cui sembra proprio che i due protagonisti possano instaurare delle dinamiche gay. Un aspetto che diverge sicuramente dai personaggi originali del fumetto, che sono in realtà due bambini, mentre nella serie tv sono stati trasformati in adolescenti.

Lo show punta molto su atmosfere dark un po’ più leggere rispetto a Sandman e su tematiche tipiche della narrazione young adult, e per questo potrebbe assomigliare più a un altro fortunato prodotto di Netflix come Sabrina. Sebbene per il momento non sembra che Charles ed Edwin possano formare davvero una coppia omosessuale, è evidente che Dead Boy Detectives è una serie che tratta anche temi legati alla fluidità di genere. Steve Yockey, uno dei creatori dello show, ha confermato questo aspetto, dicendo di esserne anche particolarmente orgoglioso del lato queer di Dead Boy Detective. In più, Netflix ha inserito la serie nella sua categoria LGBTQ+.

Dead Boy Detectives gli altri attori del cast

I due attori principali dello show, come detto, sono gli esordienti Jayden Revri e George Rexstrew. Tra gli altri attori principali troviamo poi l’attrice Kassius Nelson (Last Night in Soho, White Lines) nella parte di Crystal Palace, Ruth Connell (Supernatural) nel ruolo di Night Nurse, Yuyu Kitamura nei panni di Niko e Jenn Lyon (Claws) in quelli di Esther. Briana Cuoco, sorella dell’attrice di The Big Bang Theory Kaley Cuoco, interpreta invece Jenny, mentre Lukas Gage (The White Lotus, You, Euphoria) è Thomas il Re Gatto. Completano il cast Michael Beach (Saw X) nel ruolo di Tragic Mick, Joshua Colley in quello di Monty, Lindsey Gort come Maxine, Caitlin Reilly nella parte di Lily, Max Jenkins come Kingham, e David Iacono nel ruolo del demone David. Per i fan di Sandman ci sarà anche il gradito ritorno di Kirby Howell-Baptiste nella parte di Morte.