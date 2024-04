Dead Boy Detectives e Sandman: c’è un chiaro legame

Dead Boy Detectives è una nuova serie di Netflix dai toni molto dark, e che presenta un collegamento con Sandman, altro show di successo.

Da giovedì 25 aprile 2024, è disponibile su Netflix Dead Boy Detectives, una nuova serie che si preannuncia come un possibile fenomeno di culto della piattaforma di streaming. Soprattutto perché è collegata a un altro show che qualche tempo fa ha ottenuto un grande successo su Netflix, e di cui tanti fan attendono trepidanti la seconda stagione. Stiamo parlando di The Sandman, la serie dark gotica com Tom Sturridge uscita nel 2022 e tratta dall’acclamato fumetto di Neil Gaiman. Come infatti hanno riportato alcune testate online, Dead Boy Detectives è ambientata nello stesso universo di The Sandman. All’origine di questa particolarità c’è innanzitutto il fatto che entrambe le opere originali sono frutto della mente di Neil Gaiman. I due protagonisti di questa nuova serie di Netflix hanno infatti debuttato come personaggi nel numero 25 del fumetto di Sandman, uscito nell’aprile del 1991. Successivamente hanno fatto ulteriori comparse in altri episodi di Sandman o di altri fumetti del suo universo narrativo. Non è nemmeno la prima volta che vengono portati sullo schermo, in verità: sono infatti apparsi pochi anni fa nella serie HBO Max Doom Patrol (disponibile in Italia su Amazon Prime Video). In quel caso, i Dead Boy Detectives erano interpretati da Sebastian Croft e Ty Tennant, mentre nel nuovo show di Netflix avranno i volti di George Rexstrew e Jayden Revri.

Va però premesso che, sebbene sia Sandman che Dead Boy Detectives siano produzioni Netflix e condividano lo stesso universo narrativo, gli autori delle due serie sono differenti. Nel primo caso, Neil Gaiman ha lavorato in prima persona allo show, collaborando con David S. Goyer e Allan Heinberg. Nel secondo, il fumettista e scrittore britannico non ha avuto alcun ruolo nello show, a cui hanno lavorato invece Steve Yockey (L’assistente di volo, Supernatural, Doom Patrol) e Beth Schwartz (Arrow, Sweet Tooth).

Dead Boy Detectives di cosa parla

I protagonisti di Dead Boy Detectives sono Edwin Payne e Charles Rowland, due detective del soprannaturale, ma piuttosto particolari. A differenza dell’italiano Dylan Dog o dello statunitense John Constantine (apparso in Sandman in versione femminile, interpretato da Joanna Coleman), infatti, Edwin e Charles sono due fantasmi. Morti ancora giovanissimi (nella serie sono due giovani ragazzi, nel fumetto sono dei ragazzini) e a decenni si distanza, sono riusciti a sfuggire dall’aldilà e tornare nel mondo dei mortali. Hanno così deciso di darsi all’investigazione, diventando dei detective specializzati nel trovare spiriti di defunti che non sono riusciti a passare nell’aldilà, rimanendo per qualche ragione imprigionati nel nostro mondo.