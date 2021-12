Barù è un nuovo concorrente del Grande Fratello VIP. Appena entrato ha subito attirato l’attenzione delle gieffine. Scopriamo chi è il nipote di Costantino della Gherardesca, chi sono il padre e la fidanzata

Tra i nuovi concorrenti entrati al GF VIP nel corso della puntata di lunedì 20 dicembre c’è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona detto Barù. Si chiama cosi perché a dargli questo soprannome è stato il padre, per definirlo scherzosamente “nuova specie di essere vivente”. Scopriamo di più sulla sua vita privata.

Chi è Barù nuovo concorrente del GF VIP

Barù è il nipote del noto conduttore di Costantino della Gherardesca. Il vero nome, come detto, è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Non si quando né dove sia nato, dal suo profilo Instagram che è @barulino si evince che abbia poco più di 40 anni. È di origini nobili, figlio di Olimpia Gaetani dell’Aquila e di padre sconosciuto. I suoi studi li ha fatti in Svizzera proprio insieme allo zio famoso, Costantino. Si è poi spostato negli States dove all’Università di San Diego si è laureato in storia. Si è poi formato in enologia in Argentina nel 2006. Di lavoro infatti fa l’enologo sia in Italia sia all’estero.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha una lunga carriera in tv. Ha partecipato in coppia con lo zio a Pechino Express, si sono classificati terzi. Hai poi fatto il giudice al programma Cuochi e Fiamme. Come ospite ha preso parte a molti programmi televisivi, come Quelli che il Calcio a Detto e Fatto. Ha condotto show di cucina come Barù Gira l’Italia ed attualmente un tg di food news.

Barù è fidanzato?

Barù su Instagram conta oltre 26mila follower come food influencer. Eppure sulla sua vita privata non svela nulla. Non sembra avere una fidanzata a meno che non sia segreta perché da poco si è lasciato con una bella modella. Noi scommettiamo che al GF VIP si interesserà di qualche bella vippona. A mettere gli occhi sul bel nipote di Costantino della Gherardesca potrebbe essere Jessica Selassie. Appena entrato però, Barù ha invitato nella nave dell’amore Sophie Codegoni, Valeria Marini, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo. A chi sarà interessato?

