Sophie Codegoni prima e dopo chirurgia | FOTO

Sophie Codegoni del gf vip fa girare la testa a molti italiani, bombastica e sexy ha fatto ritocchini di chirurgia plastica, meglio prima?

Bella, sensuale, formosa. Sophie Codegoni, classe 2000, età 21 anni è già un’icon sexy. Concorrente del gf vip ha stregato Gianmari Antinolfi rimasto a bocca asciutta. La biondona gli ha infatti rifilato un palo clamoroso. Nella casa del Grande Fratello Sofia ha parlato della sua storia commovente, dei suoi complessi sull’aspetto fisico (non capiamo perché li abbia) e del suo rapporto con la chirurgia estetica. La figlia Stefano e Valeria Pasciuti ha infatti dichiarato di essere una ragazza insicura, di aver rifatto il seno e le labbra, per poi comprendere che per essere sicure nella vita ci vuole ben altro non solo il ritocchino.

Sophie Codegoni, seno e labbra rifatti

Lo ha dunque rivelato lei stessa Sophie Codegoni ha rifatto il seno e le labbra. Il decollete lo ha modificato con l’aiuto della chirurgia plastica perché riteneva che la sua aureola era troppo grande rispetto al resto del petto. Si è rifatta quattro/cinque mesi fa. Se di questo intervento è rimasta contenta e soddisfatta, delle labbra invece parla male del suo ritocchino, si è pentita. Glielo dicevano tutti lei però non stava a sentire nessuno e continuava a gonfiarsele. Risultato? Erano sempre più grandi e storte. Poi ha deciso di ridurle trovando così le giuste proporzioni del viso che a lei piacevano. Vediamo com’era Sophie Codegoni prima:

In effetti, nonostante la giovane età, è evidente che le labbra siano nettamente più sottili rispetto a Sophie Codegoni oggi. Inutile che si vede nettamente anche il seno più grande. Il naso ci sembra invece naturale, al massimo sarà ricorsa al rinofiller ma su questo non abbiamo conferma. L’importante è che l’influencer stia bene con se stessa e noi di Contrataque le facciamo i complimenti. Bella prima e bella dopo!

