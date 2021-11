Matteo Ranieri è uno dei tronisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi l’ha sorpreso con la sua proposta, arrivata in occasione di un’ospitata in studio

Non è una novità per Uomini e Donne ma, a distanza di pochi mesi, nel programma condotto da Maria De Filippi è tornato Matteo Ranieri. Questa volta però è tronista e non corteggiatore capace di conquistare Sophie Codegoni. Una storia chiusa però dopo poche settimane e che ha spinto la redazione di Uomini e Donne a puntare su di lui. Scopriamo chi è Matteo Ranieri, il nuovo tronista.

Chi è Matteo Ranieri

Matteo Ranieri è nato a Recco, in provincia di Genova, il 19 novembre 1992. Ha 29 anni di età. Corpo statuario e profondi occhi azzurri, ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore a inizio 2021. Lo scorso 19 febbraio è uscito dal programma fidanzato con Sophie Codegoni (ora nella casa del Grande Fratello Vip). La loro storia è durata una manciata di settimane.

Chiamato in studio da Raffaella Mennoia con una scusa, Maria De Filippi lo ha sorpreso con una richiesta: “Vuoi essere il nuovo tronista?”. Matteo Ranieri ha poi accettato la proposta anche grazie all’appoggio del pubblico in studio. “Ho sperato di rivederti sul trono da quando sei tornato single perché sei un ragazzo speciale, vero e sincero, anche se sbaglierai” lo ha rincuorato Gianni Sperti. Ranieri ha preso il posto di un altro Matteo, Fioravanti, uscito dal programma con Noemi Baratto.

Matteo Ranieri cosa fa

“Quasi tutte le persone sono simpatiche quando si riescono a capire” si legge sul profilo Instagram di Matteo, Homebody, che conta oltre 400mila followers. Un profilo in cui mostra il fisico plasmato dal Grappling, una particolare lotta in cui il genovese compete nella massima categoria, e dalla MMA. Che lavoro fa Matteo Ranieri? Dopo aver lavorato brevemente nell’impresa di famiglia, che si occupa di serramenti, ha avuto per cinque anni un negozio di streetwear. Ma lo ha poi chiuso per dedicarsi allo sport.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni sono usciti insieme da Uomini e Donne. Ciò che è successo dopo, è avvolto dalle trame del gossip. L’influencer lo ha accusato di averla usata e trattata molto male. “Mi ha detto che non gli piacevo né fisicamente né mentalmente”, ha confessato agli altri abitanti della casa nel corso del GF Vip. “È scappato e non l’ho mai più visto”. Il papà di Sophie ha confermato quanto detto dalla figlia, dicendo di essere davvero deluso dal comportamento di Matteo Ranieri. Lui ha sempre respinto le accuse al mittente.

