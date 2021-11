Sophie Codegoni chi è il padre Stefano | lavoro | età

Sophie Codegoni è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Ma lo avete visto il suo (bellissimo) papà?

Sophie Codegoni, chi è il padre

Capelli lunghi, decine di tatuaggi e una fidanzata famosa: il padre di Sophie Codegoni è Stefano Codegoni. Ed è super sexy. Sul suo profilo Instagram, dove ha 15.500 followers, si definisce un sognatore, un viaggiatore e un amante della fotografia. In realtà è un imprenditore, gestore del Pitbull di Corso Como a Milano, e si diletta come fotomodello da solo o in compagnia della fidanzata. Milanese classe 1974, Stefano Codegoni ha avuto Sophie quando era molto giovane e – sebbene si sia presto separato da sua mamma (Valeria Pasciuti) – è sempre stato presente nella vita della figlia, a cui è legatissimo.

Poche volte Stefano Codegoni ha rilasciato dichiarazioni su Sophie, ma ha detto la sua sulla fine della storia tra la figlia e Matteo Ranieri (sua scelta a Uomini e Donne). Sophie ha accusato Matteo di averla usata, e di averla umiliata dicendo di non essere attratto da lei né fisicamente né emotivamente. Stefano ha confermato questa versione, raccontando di aver trascorso molte giornate con loro fino a quando lui non ha cominciato a negarsi accampando scuse per non vederla. “Un giorno si è presentato sotto casa e l’ha lasciata, poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui” ha detto.

Chi è la fidanzata di Stefano Codegoni?

Stefano Codegoni è fidanzato con un volto noto del Grande Fratello: Man Lo Zhang. Nel 2006, Man Lo conquistò i telespettatori coi suoi buffi modi di fare e divenne l’idolo della Gialappa’s Band.

Laureata al DAMS di Roma, Man Lo Zhang è oggi un‘attrice. Ha recitato in diversi spot televisivi, è stata inviata di Striscia La Notizia con Moreno Morello. Ha esordito al cinema in Questa notte è ancora nostra di Paolo Genovese, ha recitato in Cenci in Cina e nella web-series di Macio Capatonda Sexy Spies. Successivamente è stata nel cast di Happy Family di Gabriele Salvadores e di All’improvviso Komir (presentato al Festival del Cinema di Berlino).

