Chi è Noemi Baratto di Uomini e Donne | foto | video musicale

By

Noemi Baratto, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne: tutto su di lei e su alcune foto che hanno fatto arrabbiare Matteo.

Noemi Baratto, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne che è stata scelta dal tronista Matteo. Vediamo tutte le informazioni su di lei.

LEGGI: Cuori cast | dove è stata girata

Noemi Baratto, chi è

Nata il 4 gennaio 2000, a Napoli, non si sa molto della sua infanzia e dei suoi studi, ma sappiamo che oggi lavora come parrucchiera in un salone a Napoli, dove è nata e vive. Noemi si è ritagliato subito un ruolo importante all’interno del reality, diventando la scelta di Matteo Fioravanti dopo un corteggiamento durato meno di due mesi.

Una scelta molto rapida, con Matteo che non ha voluto attendere i canonici tempi televisivi e, stando alle anticipazioni, ha deciso di chiudere anticipatamente il proprio trono e di continuare in esterna la conoscenza con Noemi. Una scelta molto forte, che mostra quanto la ragazza abbia colpito il tronista.

LEGGI: Tutta colpa della fata Morgana, dov’è stata girata

Noemi Baratto: foto e video musicale

Noemi Baratto è diventata subito molto popolare, con il suo profilo Instagram che, anche se privato, conta ben 20.000 followers circa. Proprio la sua notorietà ha creato delle tensioni con Matteo, che si è risentito per alcuni scatti della corteggiatrice.

Matteo si è detto deluso per alcune foto hot che ha visto sul profilo Instagram della ragazza, dicendo che si era fatto, evidentemente, un’idea sbagliata di Noemi, che secondo il tronista non sarebbe la ragazza acqua e sapone che pensava che fosse. Pronta la replica della napoletana, che ha ammesso di non aver nulla da nascondere e si è detta infastidita dalle insinuazioni di Matteo.

Le foto e le apparizioni di Noemi in alcuni video musicali hanno infastidito e Matteo e ora bisognerà vedere quanto questa tensione potrà essere assorbita.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI