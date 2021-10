Tutta colpa della fata Morgana, dov’è stata girata

Purché finisca bene è un ciclo di film TV in onda dal 2014 a oggi su Rai 1. Ogni pellicola ha una trama a sé stante e, con il tipico tono della commedia italiana, racconta le difficoltà dell’Italia di oggi. Sono state prodotte cinque stagioni e di questa il secondo episodio, Tutta colpa della fata Morgana, andrà in onda martedì 19 ottobre 2021. Al centro della trama c’è Nicole Grimaudo, che interpreta Gabriella. Lei è una donna forte e indipendente, madre single che lavora presso il porto di Scilla in Calabria. Ha un sogno nel cassetto, quello di aprire una sua “spadara”, fianco a fianco con l’amica Anna, interpretata da Claudia Potenza.

Location

Dov’è stato girato Purché finisca bene – Tutta colpa della fata Morgana? Il secondo episodio della quinta stagione ha come location principale una delle regioni più belle d’Italia: la Calabria. Uno degli elementi cruciali della trama è il mare, che rappresenta di fatto il vero protagonista della storia. Le vite dei personaggi ruotano intorno a esso, amandolo e rispettandolo.

Ecco quali sono i principali luoghi di “Tutta colpa della fata Morgana”:

Scilla

Pizzo

Briatico

Dove vedere Tutta colpa della fata Morgana

“Tutta colpa della fata Morgana” andrà in onda martedì 19 ottobre 2021 su Rai 1 in prima serata, alle 21.25. Chiunque voglia seguire il primo film della quinta stagione di “Purché finisca bene” potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi all’app RaiPlay, entrando nella sezione Dirette, sfruttando smartphone, tablet e computer. Il film potrà essere recuperato comodamente grazie all’app Rai, andando nella sezione Replay o in quella dedicata alle Fiction.

Tutta colpa della fata Morgana, trama e cast

Gabriella voleva aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, fianco a fianco con la sua amica Anna. Un sogno infranto da un imprenditore di Milano, che ha acquistato la casa diroccata dovrebbe l’attività avrebbe dovuto trovare spazio.

L’uomo si chiama Claudio e ha ben altre idee per questo luogo. Intende farne un boutique hotel. Non ha bisogno d’altro che di qualcuno del luogo che l’aiuti a trovare i giusti arredi. Per puro caso si rivolge proprio a Gabriella. Lei sarebbe intenzionata a respingere l’offerta inizialmente ma poi le viene in mente un’idea diabolica, su suggerimento di sua nonna Teresa.

L’hotel sorgerà sui resti della “casa del violinista”, luogo considerato maledetto dalla gente del posto. Gabriella intende, dunque, trasformare le dicerie in realtà, sabotando i lavori di Claudio con l’aiuto della sempre fedele Anna.

Qualcosa, però, non va secondo i piani. Tra Gabriella e Claudio si instaura un rapporto di complicità. Lei inizia ad aprirsi per la prima volta dopo l’abbandono del suo compagno, che le ha spezzato il cuore. Lui, dal canto suo, reputava i meridionali inaffidabili e pigri ma resta affascinato dall’energia della donna.

Il cast di Digitare il codice segreto

Gabriella – Nicole Grimaudo

Claudio – Davide Iacopini

Anna – Claudia Potenza

Pasquale – Corrado Fortuna

Maria – Tecla Insolia

Santo – Antonino Sgrò

Monica – Fiorenza Pieri

Nonna Teresa – Aurora Quattrocchi

Daniela – Francesca Giovannetti

Alessio – Andrea De Luca

Carmela Chiappetta – Margherita Di Sarno

Palmieri – William Angiuli

Francesco – Walter Cordopatri

Salvatore – Anthony Grasso

Chirattista – Fabio Macagnino

