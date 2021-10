Chi è Matteo di Uomini e Donne | Età | Che lavoro fa

Chi è Matteo di Uomini e Donne, tutto sul protagonista del reality su Canale 5: cosa fa nella vita e i dettagli della sua sfera privata.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne risponde al nome di Matteo: scopriamo tutto sul nuovo protagonista dell’amatissimo reality di Canale 5.

Matteo di Uomini e Donne: chi è

Tra i nuovi tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, iniziata il 13 settembre 2021, c’è Matteo Fioravanti. 24 anni, nato e cresciuto nella periferia di Roma, è una new entry nel mondo dello spettacolo e nel video di presentazione ha dichiarato di non veder l’ora di innamorarsi.

Matteo si presenta come un ragazzo semplice e umile, legato ai valori familiari e con un passato da calciatore. È una new entry nel mondo dello spettacolo, così come i suoi colleghi tronisti, proprio come aveva espressamente richiesto Maria De Filippi.

Matteo è il più piccolo di cinque figli e, come detto, ha un passato da calciatore, arrivando a giocare anche da professionista in Spagna, ma dovendo rinunciare alla carriera a causa del Covid e di altri infortuni.

Matteo a Uomini e Donne

Il giovane tronista si sta dimostrando molto deciso nella trasmissione. Dopo una prima uscita in esterna con Maria, una corteggiatrice di Napoli, Matteo sta trovando la propria strada con Noemi. Matteo infatti, dopo aver eliminato Maria, è uscito anche con Noemi, facendo la propria scelta.

La conoscenza tra i due procede molto spedita, Matteo ammette di trovarsi molto bene con Noemi, al netto comunque di alcune incomprensioni, sorte soprattutto a causa del feeling tra il tronista e Veronica. Ma a parte ciò, Matteo ha deciso di portare avanti Noemi come unica scelta.

