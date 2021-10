Una piccola impresa meridionale: dov’è stato girato

Una piccola impresa meridionale, scopriamo tutto sul film: la trama, il cast e dove è stato girato.

Una piccola impresa meridionale è un film del 2013, diretto da Rocco Papaleo e prodotto da Paco Cinematografica. in associazione con Warner Bros. Il film verrà trasmesso questa sera su Cine34. Vediamo tutti i dettagli del film: la trama, il casto e dove è stato girato.

Una piccola impresa meridionale: trama

Puglia, fin un vecchio faro abbandonato trovano rifugio don Costantino, ex prete, suo cognato musicista traditore dalla moglie, una ex prostituta e altri personaggio molto singolari. Tutti insieme, cercano un modo per sbarcare il lunario.

Il film è stato molto apprezzato soprattutto per la colonna sonora, realizzata con le musiche originali di Rocco Papaleo e di Rita Marcotulli, premiata in diverse occasione per le musiche di Basilicata Coast to Coast. Una delle canzoni incluse nel film. Dove cadono i fulmini di Erica Mou, ha anche ottenuto una nomination nei David di Donatello nel 2014.

dov'è stato girato e cast

Il film è stato girato in provincia di Oristano, Sardegna, nonostante sia ambientato in Puglia, e prende forma dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso Rocco Papaleo. Il faro in cui vive don Costantino è quello di capo San Marco, vicino Tharros, mentre la spiaggia che fa da sfondo alla capanna dove vivono Valbona e Rosa Maria è quella di S’Archittu. Le scene di paese sono girate a Cabras.

Il cast del fim è il seguente:

Riccardo Scamarcio: Arturo

Barbora Bobulova: Magnolia

Rocco Papaleo: Costantino

Sarah Felberbaum: Valbona

Claudia Potenza: Rosa Maria

Giovanni Esposito: Raffaele

Giampiero Schiano: Jennifer

