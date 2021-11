Ecco chi è Mirko Gancitano, migliore amico di Alex Belli del Gf Vip e suo testimone di nozze. È anche il fidanzato di Guenda Goria

Mirko Gancitano nella casa del Grande Fratello Vip è ospite per il noto attore. Storico Amico di Alex Belli, vanta con la star di Centovetrine un lungo rapporto fatto di consigli ed appoggio reciproco. Mirko, che è stato anche il suo testimone di nozze, gli deve spiegare perché la moglie Delia Duran non ha avuto con il marito un secondo confronto diretto. Il biondo gieffino, infatti, non si spiega perché la sua consorte abbia preferito rivedere Soleil e addossarle tutte le colpe della loro amicizia speciale. Parole di confronto, immaginiamo utili. Vedendolo è salita la curiosità: chi è Mirko amico di Alex Belli e fidanzato di Guenda Goria? Noi della redazione di contra ataque vi sveliamo tutti i dettagli della sua vita privata e della loro grande amicizia.

Chi è Mirko Gancitano

Mirko Gancitano è nato a Mazara del Vallo, è di origini siciliane e ha 29 anni. Dopo aver studiato all’Università IULM, si è laureato in televisione e nuovi media con specializzazione in regia. Il fidanzato dell’ex Gieffina Guenda Goria non fa però il regista. Nella vita di lavoro fa il video maker e il producer, ovvero crea, monta e produce filmati. L’amico di Alex del gf Vip è anche attore. Ha recitato infatti in diversi film, ha preso parte del cast del film I Migliori Anni di Gabriele Muccino. Anni fa ha partecipato anche a programmi televisivi famosi come La Prova del Cuoco.

Mirko e Alex Belli perché sono amici

Mirko Gancitano e Alex Belli sono amici perché lavoravano insieme. Si sono conosciuti grazie alla soap Cento Vetrine, quando il concorrente del Gf Vip interpretava Jacopo, il giovane Mirko era il suo assistente. Questa conoscenza lavorativa nata nel 2010 li ha portati ad instaurare un legame profondo fino ad oggi. Dopo più di dieci anni di lunga amicizia l’attore lo ha scelto come testimone di nozze del suo matrimonio.

Mirko fidanzato di Guenda Goria

Mirko Gancitano è il fidanzato di Guenda Goria, concorrente della passata edizione del gf vip. I due si sono conosciuti nell’aprile del 2021 in Egitto, nella calda Sharm El Sheik. La figlia di Amdeo Goria e Maria Teresa Ruta usciva da una storia importante con Telemaco dell’Aquila, l’amico di Alex Belli era single da tempo. La gieffina ha casa in un resort, dove trascorre il suo tempo libero. Mirko alloggiava per lavoro nella stessa struttura così è scattato il colpo di fulmine.

“Ci siamo conosciuti con semplicità e dolcezza” ha scritto il fidanzato di Guenda sui social, da quel giorno di aprile non si sono più lasciati. Lui non è nuovo al Gf Vip e già entrato nella casa per una sorpresa ad Amedeo Goria per chiedergli la mano della figlia. Il matrimonio tra e Guenda è Mirko si celebrerà nell’estate del 2022. La figlia della Ruta indosserà un abito bianco e teatrale, la location sarà romantica. Indovinate chi saranno i testimoni? Alex Belli e Delia Duran ovviamente!

