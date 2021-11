Alex Belli chi è | età | ex moglie | che ha fatto con Soleil

Alex Belli, chi è l’attore di Cento Vetrine concorrente del GF Vip. È stato anche all’Isola dei Famosi!

Tra i concorrenti del GF Vip c’è anche l’attore Alex Belli, che ha anche un’importante passato nel mondo dei reality, con diverse esperienze all’attivo. Vediamo dunque la sua carriera e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Alex Belli

Alex Belli si chiama Alessandro Gabelli e nasce il 22 dicembre 1982 a Parma. Inizia la carriera da modello sfilando prima per Gianfranco Ferrè, poi per Giorgio Armani, e arrivando così a sfilare sulle passerelle delle più importanti città d’Europa.

Dopo aver aperto anche uno studio fotografico, Alex Belli decide di tentare anche la carriera da attore, recitando nella famosa soap opera Centovetrine. Acquisisce così la popolarità nel mondo della televisione, iniziando la sua lunga trafila nei reality.

Prima partecipa a Ballando con le stelle, poi nel 2015 prende parte all’Isola dei Famosi, arrivando fino alla semifinale. Ora l’attore sta tentando l’avventura al Grande Fratello Vip.

Alex Belli: vita privata

Nel 2013 l’attore ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, ma la loro relazione è terminata nel 2017 e Alex Belli ha cominciato a frequentare Mila Suarez.

Terminata anche quest’ultima relazione, lo scorso 26 giugno il modello ha sposato Delia Duran. In un’intervista, loro due hanno parlato dei loro progetti insieme e di avere in mente di avere dei figli in futuro. Per il momento si accontentano della cagnolina Bella, ma un giorno sperano di potersi prendere cura di un bambino tutto loro.

I due hanno partecipato anche a Temptation Island Vip, prima di sposarsi, per mettere alla prova il loro amore, che ha saputo resistere.

Che ha fatto con Soleil e chi ha baciato

Le ultime notizie del Grande Fratello non fanno altro che parlare dell’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore e l’influencer dal primo giorno in cui sono diventati concorrenti del GF hanno dimostrato subito grande intesa e complicità. All’inizio sembrava solo una bella amicizia tra due caratteri forti e intraprendenti. Con il passare dei giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia, però i due sono risultati inseparabili.

Addirittura negli scorsi giorni Alex Belli in sauna a Soleil ha dichiarato che ha provato a staccarsi da lei ma non ci è riuscito perché per l’attore la bella influencer è indispensabile. Non solo la frase che ha fatto infuriare la moglie del bello di Cento Vetrine riguarda la loro vita privata. Ha infatti detto a Soleil “magari ti avessi conosciuto prima” rivelando che diverse volte in passato quando era single non era mai riuscito a conoscerla nonostante frequentassero gli stessi amici e gli stessi posti.

Nella scorsa puntata del GF Vip sono state anche commentate da Alfonso Signorini le immagini della festa di Halloween molto hot. Infatti con la scusa del bacio cinematografico Alex Belli ha prima baciato Sophie Codegoni e poi si è lasciato andare ad un bacio passionale con Soleil Sorge, scatenando lo stupore di tutti gli appassionati del GF che si sono chiesti: “È davvero un game come lo hanno definito gli interessati o è qualcosa di più?”. Lo scopriremo nel corso del Grande Fratello Vip.

