Delia Duran prima e dopo: chirurgia, età, film

Delia Duran è entrata al GF Vip per affrontare suo marito Alex Belli dopo le dichiarazioni “d’amore” di quest’ultimo a Soleil Sorge. Bella da paura, in passato era diversa…irriconoscibile. Ecco la sua trasformazione con la chirurgia

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip c’è anche Alex Belli, modello e attore di Cento Vetrine con una lunga esperienza nel mondo dei reality. Dopo una burrascosa separazione con la modella slovacca Katerina Raniakova, Alex Belli lo scorso giugno ha sposato Delia Duran, con cui ha anche vissuto l’esperienza di partecipare a Temptation Island. Vediamo chi è Delia Duran e il suo prima e dopo con la chirurgia estetica.

Chi è Delia Duran: età e film

Delia Duran è nata nel 1988, ha 32 anni ed è venezuelana. Nella vita fa la modella e l’attrice, ha iniziato a lavorare in Sudamerica in alcune telenovelas, decidendo poi di cercare il successo in Italia. Qui ha iniziato prima a lavorare come modella, poi ha ripreso a fare l’attrice, trovando il successo nella fiction Il bello delle donne.

La venezuelana ha recitato in L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo, in Furore – Secondo Capitolo e ha partecipato ai programmi televisivi La repubblica delle donne e Temptation Island, in coppia con l’attuale marito Alex Belli.

Delia Duran prima e dopo

Delia Duran è sicuramente una donna bellissima. Curve mozzafiato, sguardo sexy, viso proporzionato e seducente. Guardando però gli scatti postati dall’attrice dell’Onore e il Rispetto nel corso degli anni un dubbio sulla chirurgia estetica, ritocchini, vengono.

Guardiamo nel dettaglio una foto postata su Instagram dalla moglie di Alex Belli: la prima è uno scatto del 2016, sorridente, dietro le quinte dell’Ares, l’altro è uno scatto al mare più recente. Anche all’occhio meno attento si nota qualche cambiamento al naso e al seno. Ma in fondo se Delia Duran si è rifatta o no facendo ricorso alla chirurgia estetica, cosa importa? Ammettiamolo è sempre bella la moglie di Alex Belli!

La polemica con Mila Suarez

Delia Duran e Alex Belli si sono sposati lo scorso giugno, ma si sono conosciuti quando l’attore aveva una relazione con Mila Suarez. La storia tra l’attore di Cento Vetrine e l’influencer ex GF Vip si è conclusa in maniera burrascosa. La Suarez è sicura di essere stata tradita da Alex Belli proprio con Delia Duran, storica la frase “sei stato con lei nel nostro stesso letto”, mentre l’uomo ha raccontato che la storia si era semplicemente spenta e di essersi fidanzato in seguito con Delia.

