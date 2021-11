Soleil Sorge, chi è il fidanzato dell’influencer FOTO

A dispetto della complicità nascente con Alex Belli, Soleil Sorge ha un fidanzato. Chi è? Scopriamolo insieme.

Chi è il fidanzato di Soleil Sorge

Il fidanzato di Soleil Sorge? Esiste per davvero. A dispetto degli scontri con Gianmaria Antinolfi (suo ex flirt) e della complicità sempre più evidente con Alex Belli, la sexy influencer ha un uomo che la aspetta fuori dalla casa. A parlare di lui, forse per confermare che quella con l’attore (sposato con Delia Duran) è solo un’amicizia, è stata proprio la stesse Soleil. “Questa persona ha messo in dubbio tutto, vedo tanto rispetto. Potrebbe veramente essere l’uomo della mia vita” ha confessato a Miriana Trevisan e Nicola Pisu, nel corso d’una giornata piena di confidenze. La Sorge, infatti, ha parlato anche del suo desiderio di maternità, di quanto il suo istinto sia forte, e di come si senta in grado di prendersi cura di un bambino. Subito il gossip si è scatenato: chi è il fidanzato di Soleil Sorge? La sua identità è stata svelata da Deianira Marzano.

A far battere il cuore dell’ex protagonista di Uomini e Donne è tale Domingo Nicolas Pichardo Carlo (su Instagram dom.pichardo). Di lui si sa pochissimo, solo che è un imprenditore del campo immobiliare. Come riporta il suo profilo Linkedin, è Project & Construction Manager dell’azienda con sede a Miami Piccar Projects.

Alex e Soleil

Nonostante il fidanzato di Soleil Sorge sembri davvero l’uomo della sua vita, a giudicare da quanto confidato, l’influencer ha instaurato un legame decisamente intimo con Alex Belli. L’attore, per lei, ha disatteso la promessa di non dormire con alcuna donna per rispetto della moglie Delia Duran. Mentre Soleil era stesa sul letto, l’ha raggiunta e poi l’ha tirata a sé stringendola in un appassionato abbraccio. Per non parlare dei baci che, dati per un gioco del GF, sembravano tutt’altro che finti. E se diverse voci del web, da Amedeo Venza ad Alessandro Rosica, ritengono che quello tra Alex e Soleil sia un flirt finto creato solo per far parlare di sé, c’è anche chi ritiene che l’attrazione ci sia per davvero e che sia per entrambi incontrollabile.