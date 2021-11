Chi è Katarina Raniakova | moglie di Alex Belli | ex moglie

Katarina Raniakova, chi è l’ex moglie di Alex Belli, attore e modello oggi concorrente del Grande Fratello Vip.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip c’è anche Alex Belli, modello e attore con una lunga esperienza nel mondo dei reality. Dopo le esperienze a Ballando con le stelle, l’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, ora Belli sta partecipando anche al Grande Fratello Vip. Vediamo chi è la sua ex moglie, Katarina Raniakova, e le controversie sul loro rapporto.

Chi è Katarina Raniakova

Katarina Raniakova è una modella slovacca, ha sposato nel 2013 Alex Belli e il loro matrimonio, che inizialmente sembrava procedere a gonfie vele, si è interrotto dopo quattro anni, con i due che hanno preferito andare avanti per la propria strada.

In realtà i guai sono arrivati presto per i due, già nel 2015 il matrimonio era in crisi, quando l’attore ha partecipato all’Isola dei Famosi e si parlava di un suo flirt con Cristina Buccino. Flirt poi confermato a Vanity Fair tempo dopo, quando l’attore ha rivelato di aver tradito la moglie. Nonostante ciò il loro rapporto ha superato quell’intoppo, concludendosi però definitivamente due anni dopo.

Dopo la spedizione i due ex coniugi hanno continuato a scontrarsi anche in maniera pesante. La donna, tramite i propri profili social, ha mosso accuse importanti, dichiarando che il suo ex marito era un uomo falso e profondamente deludente. A ciò, la Raniakova ha aggiunto un dettaglio della sfera intima di Alex Belli, rivelando che l’uomo sarebbe incapace di avere figli e di aver sofferto molto dopo averci provato in ogni modo. Dettagli che andrebbero tenuti privati e che infatti hanno fatto infuriare non poco l’attore, che ha definito l’ex moglie la più grande delusione della sua vita.

