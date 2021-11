Leonardo Pieraccioni, chi è la fidanzata Teresa Magni | film                                 

Leonardo Pieraccioni è noto per le sue commedie dai risvolti romantici. Nei suoi film vi è sempre una figura femminile come co-protagonista ma chi è la vera fidanzata dell’attore e regista?

Scopriamo qualcosa in più su Teresa Magni. Chi è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni? Una donna che vive lontano dai riflettori. Ecco cosa sappiamo su di lei e la storia d’amore con il regista toscano.

Teresa Magni chi è

Non si hanno molte informazioni su Teresa Magni, fidanzata di Leonardo Pieraccioni. Non si tratta di un personaggio pubblico e il suo stare lontano dai riflettori rende difficile scoprire qualcosa in più sul suo conto. Fin dalle prime foto della coppia apparse in rete è risultato chiaro come vi fosse una netta differenza d’età tra i due.

Teresa Magni è infatti nata nel 1981 mentre Pieraccioni è un classe 1965. Lei ha 40 anni e lui 56. Una differenza di ben 16 anni. Anche lei è nata in Toscana, così come il regista e attore. Un netto cambio di registro per l’apprezzato comico, che ha sempre frequentato volti noti dello spettacolo fin da quando è divenuto una celebrità. Ha infatti avuto una storia con Samantha de Grenet, conclusasi dopo due anni. In seguito si è legato a Laura Torrisi, conosciuta durante le riprese di Una moglie bellissima. Dalla loro unione è nata Martina. I due si sono però lasciati nel 2014.

Teresa Magni è una parrucchiera e prova in tutti i modi a tenersi lontano dai flash dei paparazzi. Il suo account Instagram non mostra foto della coppia, se non una in cui Pieraccioni è di spalle (usata per fargli gli auguri di compleanno). Gli unici scatti sono quelli ottenuti dai giornali di gossip. Anche lei, come Pieraccioni, ha una figlia nata da una relazione precedente. Sono l’uno al fianco dell’altra da ben tre anni ma non convivono, a quanto pare. Nonostante ciò, la storia procede a gonfie vele.

Teresa Magni e Leonardo Pieraccioni, la storia d’amore

La storia d’amore tra Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni ha avuto inizio nel 2018, quattro anni dopo la fine della relazione con Laura Torrisi. Pare che la scintilla tra i due sia scattata proprio durante il loro primo incontro. Amore a prima vista.

Sarebbe stata proprio Teresa Magni ad aiutare il regista e attore toscano a superare la crisi dopo la separazione da Laura Torrisi. È stata dura accettare la fine di una storia che sembrava destinata a continuare a lungo. I due sono però rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene della figlia Martina.

