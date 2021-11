Valentino Rossi fidanzata chi è | figlia quando nasce

Valentino Rossi è all’ultima gara di Moto Gp della sua carriera. La sua fidanzata Francesca Sofia Novello è incinta. Scopriamo chi è e quando partorisce

Valentino Rossi è un campione di Moto Gp. È arrivato alla gara finale della sua straordinaria carriera. Il motociclista ha vinto nove titoli mondiali in quattro categorie diverse: 125, 250, 500 e MotoGp. Unico nella storia. In una carriera così lunga ci ha anche incuriosito la sua vita privata, ricca di ex super famose. Vale ora ha messo la testa a posto e gli sta per nascere anche un bebè. La fidanzata è Francesca Sofia Novello, scopriamo chi è e quando nasce il figlia.

Valentino Rossi fidanzata chi è

Francesca Sofia Novello è di origini lombarde, è di Arese ed è nata il 13 ottobre 1993. Ha quindi 28 anni di età. Grazie alla sua bellezza e altezza, parliamo di un 1 metro e 80, si è subito avvicinata al mondo della moda. Da giovane ha spesso fatto la modella di intimo viaggiando per il mondo e portando nel suo cuore la famiglia a cui è molto legata e di cui spesso ha sentito la mancanza, in particolare dell’adorato fratello.

Diplomata al liceo scientifico, ha anche frequentato l’Università, iscrivendosi a Giurisprudenza. La sua carriera nel mondo dello spettacolo decolla in tv dove esordisce con Piero Chiambretti nel programma Chiambretti Supermarket. Fino al 2016 è stata valletta del Leonard Racing Team di moto 3 avvicinandosi per la prima volta alle gare motociclistiche.

La popolarità della modella arriva come valletta al Festival di Sanremo 2020, scelta da Amadeus, dove ha brillato per simpatia ed eleganza.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello come si sono conosciuti

Lo abbiamo già intuito parlando della carriera della modella. Valentino Rossi ha conosciuto la sua fidanzata durante una gara di Moto Gp a Monza dove lei faceva l’ombrellina. I due hanno 15 anni di differenza d’età che non ha pesato nella loro relazione. È stato amore a prima vista nel corso del tempo, le differenze caratteriali infatti non si sono mai notate e sono state punto di forza della coppia che ogni giorno è più innamorata che mai.

Valentino Rossi ha annunciato su Instagram che sta per avere un figlio dalla fidanzata Francesca. Hanno poi dichiarato che il bebè che nascerà è una femmina. Molto probabilmente si chiamerà Vittoria. Quando nascerà la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello? La data certa non la conosciamo ma facendo un calcolo sarà tra marzo e aprile.

