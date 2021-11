Matteo Berrettini fidanzata chi è: Ajla Tomljanovic origini | Le ex

Matteo Berrettini fidanzata è una delle ricerche più effettuate in Italia. Scopriamo chi è la donna che ha rubato il cuore del bel tennista

Non bastano i successi nel mondo del tennis, ogni grande uomo ha sempre accanto a sé una grande donna. La fidanzata di Matteo Berrettini è una di queste. Impegnato a Torino negli ATP Finals, la stella italiana ha stupito anche per la sua bellissima compagna. Scopriamo chi è Ajla Tomljanovic e incominciate a scaldare i motori perché noi della redazione di Contrataque vi sveleremo anche tutte le ex del bel campione.

Matteo Berrettini fidanzata origini

La fidanzata di Matteo Berrettini è Ajla Tomljanovic. Le origini della ragazza sono croate, i genitori sono bosniaci, anche se dal 2014 è stata naturalizzata australiana. È nata a Zagabria nel 1993 e ha quindi 28 anni di età. Già da piccola, a 6 anni, si è avvicinata al tennis dimostrando di essere un talento, infatti di lavoro oggi fa la tennista. Nella sua carriera ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2021 e partecipato a numerose competizioni.

Ajla Tomljanovic non è nuova al mondo del gossip. Nel 2015 si è fidanzata con Nick Kyrgios, tennista di origini greco-albanesi del circuito ATP. Al termine della loro storia, la donna ha iniziato una relazione con Matteo Berrettini. L’Instagram di Ajla Tomljanovic è @ajlatom

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic come si sono conosciuti

Belli, eleganti, sportivi. Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono conosciuti grazie al tennis. Il colpo di fulmine è arrivato durante il torneo di Wimbledon nel 2019. Da quel momento sono sempre insieme. Il tennista ha anche rivelato i primi momenti di conoscenza. Lei era un po’ ritrosa ad iniziare una relazione perché veniva da una storia importante, lui aveva già capito che poteva essere la donna della sua vita. “Ho dovuto lottare più fuori dal campo che in campo per conquistarla”, le parole di Berrettini. Alla fine ce l’ha fatta.

A rafforzare la loro storia d’amore la pandemia. Ebbene sì è stato il lockdown a tenerli uniti forzatamente che li ha resi indivisibili. La coppia è andata a convivere giocoforza in Florida. Non sono mancati i momenti di tensione com’è giusto, ma i momenti di passione e divertimento sono stati così forti da portare i due a pensare di essere l’altra metà della mela per l’uno e per l’altra. Fantastico, no?

Matteo Berrettini le ex

Saranno sicuramente tante le ex di Matteo Berrettini, viene difficile immaginare il contrario. Al di là di quelle che sono le supposizioni, il tennista ha una ex storica: Lavinia Lancellotti. Anche lei giovane tennista, nata nel 2001, dopo aver vinto alcuni tornei si è trasferita nel 2020 negli Stati Uniti presso la Saint Leo University.

Sarà un caso del destino, ma come con l’attuale fidanzata, il bel Matteo aveva un rapporto molto stretto anche in campo per il legame forte che lo sport aveva creato tra i due. Non a caso nel loro ambiente dicevano che entrambi sapevano come allenarsi insieme in maniera performante. I due si sono lasciati tra il 2018 e il 2019 ma non si conoscono i motivi ufficiali della rottura. Viene semplice pensare che l’amore sia finito.