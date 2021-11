Fabio Galante fidanzate, tutte le ex famose

Fabio Galante oggi è concorrente di Ballando con le Stelle. Ex calcatore rubacuori ha avuto fidanzate famose e bellissime. Ecco tutte le ex

Fabio Galante oggi ha 47 anni ed è tra i concorrenti più amati di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. In pista è in coppia con Giada Lini nella vita privata la fidanzata è Francesca Falomo. Ex calciatore, è stato sempre un rubacuori con accanto donne bellissime, famose e non. Tutte le fidanzate di Fabio Galante sono spesso rimaste segrete ma non al mondo del gossip. Scopriamo insieme tutte le sue ex vip e nip.

LEGGI: Fabio Galante oggi | moglie | figli

Fabio Galante fidanzate

“Bello e impossibile, con gli occhi neri…” cantava Gianna Nannini. Canzone che sembra fatta a posta per descrivere la vita privata del sexy concorrente di Ballando con le Stelle. Lo conosciamo come ex calciatore del Genoa, del Livorno e come latin lover. La sua ex più famosa è la show girl Laura Freddi. I due si sono conosciuti quando lei si era lasciata con Paolo Bonolis. Sono stati insieme per due anni dal 1996 al 1998. Si sono lasciati perché lui non se la sentiva di costruire qualcosa di più duraturo.

LEGGI: Alvise Rigo, chi è il concorrente di Ballando con le stelle

Le altre fidanzate non vip di Galante sono rimaste nascoste anche perché il bel ballerino in erba è stato per anni un po’ allergico alle relazioni serie. Infatti storie e flirt non ufficiali sono tantissimi. Le ex fidanzate mai confermate di Fabio Galante sono: l’ex velina Giorgia Palmas, le attrici Giorgia Surina e Laura Torrisi, la ex coniglietta di Play Boy nonchè gieffina Sarah Nile, la ballerina Eleonora Abbagnato.

Clamorose le indiscrezioni su una relazione tra Galante e dive della tv come Lory del Santo, che ha confermato, e Barbara d’Urso.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI