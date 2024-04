Molly’s Game chi era nella realtà: la vera storia di un’ascesa criminale

La trama di Molly’s Game, film del 2017 diretto da Aaron Sorkin con Jessica Chastain protagonista, è ispirato a una storia vera

Il film Molly’s Game segue abbastanza fedelmente la vera storia della sua protagonista, raccontata nel libro omonimo da cui è stata tratta la trama della pellicola. Molly Bloom, nata nel 1978, era stata una giovane sciatrice di successo ma aveva dovuto abbandonare lo sport prima delle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002 per un infortunio. In seguito s’era laureata in Scienze politiche in Colorado con il massimo dei voti, e nel 2004 si era trasferita a Los Angeles per lavorare come barista. In breve le venne offerto di gestire un giro di incontri di poker nel sotterraneo del locale in cui lavorava, The Viper Room. Tre anni dopo, Bloom decise di proseguire l’attività in prima persona, e ai tornei che organizzava parteciparono vip come gli attori Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Macaulay Culkin, Matt Damon, Ben Affleck, le gemelle Olsen, ma anche il campione di baseball Alex Rodriguez, il rapper Nelly e i miliardari Andy Beal e Alec Gores. I problemi arrivarono nel 2011, quando uno dei giocatori del giro di Molly Bloom, Bradley Ruderman, si trovò sotto indagine per truffa. Questo portò a scoprire uno dei tornei di Los Angeles, e per il 2013 la donna venne arrestata: le accuse principali erano quelle di riciclaggio e di scommesse illegali. La donna venne condannata nel maggio 2014 a un anno di libertà vigilata e a 200 ore di servizi socialmente utili. Poco dopo uscì appunto il libro autobiografico Molly’s Game, da cui poi è stato tratto il film di Sorkin.

Per Molly’s Game, il regista ha anche ricevuto le candidature al Golden Globe e all’Oscar per la miglior scenaggiatura non originale, dato che in realtà il copione del film è tratto da un libro. Si intitola Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker ed è la biografia della stessa Molly Bloom, uscita negli Stati Uniti nel 2014 e in cui per la prima volta veniva rivelato nei dettagli il suo discusso lavoro.

Molly’s Game trama del film

Molly Bloom è stata una promettente sciatrice, ma dopo che un infortunio ne ha interrotto la carriera ha saputo rifarsi una vita in un ambiente del tutto differente, e decisamente più rischioso. Ha infatti messo in piedi un giro di incontri di poker clandestini a New York, che nel tempo ha coinvolto divi di Hollywood, campioni dello sport, grandi imprenditori e addirittura gangster della mafia russa. Fino a che tutto questo castello non le è crollato addosso e lei è stata arrestata. È questa la trama di Molly’s Game, il film del 2017 con una grande Jessica Chastain (candidata al Golden Globe per questo ruolo), nonché scritto e diretto da Aaron Sorkin, sceneggiatore delle serie The West Wing e The Newsroom, e dei film La guerra di Charlie Wilson, The Social Network, L’arte di vincere e Steve Jobs.