Macaulay Culkin oggi: com’è diventato l’attore di Mamma ho perso l’aereo

Com’è oggi Macaulay Culkin, il celebre attore-bambino del cult del 1990 Mamma ho perso l’aereo? Ecco cosa gli è successo!

Nei primi anni Novanta era diventato una star del cinema, sebbene avesse appena 10 anni: Macaulay Culkin è stato la star del film del 1990 Mamma ho perso l’aereo, per cui fu anche candidato al Golden Globe, e poi il suo successo è proseguito con il sequel ma anche con produzioni come Pagemaster – L’avventura meravigliosa e Richie Rich – Il più ricco del mondo.

Da quest’ultimo film, uscito nel 1994 quando aveva 14 anni, Macaulay Culkin ha cambiato vita, entrando nell’adolescenza e venendo dimenticato da Hollywood, tanto che per quasi dieci anni non è più apparso sul grande schermo. Cosa gli è successo nel frattempo?

Cos’è successo a Macaulay Culkin

Oggi, l’attore protagonista di Mamma ho perso l’aereo ha 41 anni, e ha raccontato la sua storia difficile di confronto con il successo e tutte le cose che ne derivano in un libro autobiografico, Junior, uscito nel 2006.

I suoi problemi sono iniziati nel 1995, quando ha abbandonato la recitazione. I suoi ultimi film (Pagemaster e Richie Rich) non avevano avuto grande successo, e inoltre suo padre, un ex-attore di Broadway, aveva sperperato tutti i guadagni del giovane talento. Oltre a questo, i genitori, non sposati, avevano in ballo una battaglia legale per il suo affidamento, vinta infine in quegli anni dalla madre.

Lo stress della situazione ha spinto Macaulay Culkin a lasciare il cinema e dedicarsi alla sua vita. Lo si è rivisto sul grande schermo solo nel 2003, a 23 anni, in film di secondo piano come Party Monster e Saved!, ma che non sono bastati a rilanciare la sua carriera, anche a causa di accuse di eccesso di velocità e possesso di marijuana, che gli hanno costruito attorno l’immeritata fama di “sbandato”.

Com’è oggi Macaulay Culkin

Da allora ha recitato solo in piccoli ruoli minori al cinema, ma ma è apparso frequentemente nell’ultima stagione della serie American Horror Story, uscita nel 2021, mentre in precedenza ha collaborato a un interessante prodotto su YouTube: una serie di cortometraggi sulla vita da adulto di Kevin McCallister, il suo personaggio in Mamma ho perso l’aereo.

Si è inoltre dato alla musica, fondando la band The Pizza Underground, cover-band dei Velvet Underground ma che canta canzoni tutte incentrate sulla pizza, con cui è stato attivo dal 2014 al 2018. Attualmente, è editore del sito satirico e di pop culture Bunny Ears.

Sul fronte della vita sentimentale, attualmente Macaulay Culkin ha una relazione con l’attrice Brenda Song, con cui ha recitato nel suo ultimo film Changeland (2018), e da cui ha un figlio nato lo scorso 5 aprile. La coppia vive a Los Angeles.

