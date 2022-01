Mamma ho perso l’aereo come dormire nella casa del film

Siete fan di Mamma ho perso l’aereo? Beh, ecco una bella notizia per voi: è possibile dormire nella casa del film. Ora vi spieghiamo come fare.

Un classico dei film natalizi per ragazzi, al punto da aver avuto ben cinque seguiti (l’ultimo è uscito da poco su Disney+). Stiamo parlando di Mamma ho perso l’aereo (Home Alone, il titolo originale), pellicola del 1990 diretta da Chris Columbus con Macaulay Culkin protagonista (scopri come è diventato).

La storia è quella del ragazzino Kevin McCallister, che a Natale rimane a casa da solo e deve escogitare un sacco di elaborati stratagemmi per difendere la propria casa da due ladri. La casa in questione è il luogo in cui praticamente si svolge l’intero film, e ha finito per diventare un luogo di culto per fan e appassionati, e ora è addirittura possibile soggiornarci!

Come dormire nella casa di Mamma ho perso l’aereo

La casa di Mamma ho perso l’aereo, infatti, non è un set cinematografico ma esiste davvero, e si trova ovviamente negli Stati Uniti. Il film è ambientato in un elegante quartiere residenziale di Chicago, senza ulteriori specificazioni, ma in realtà il film di Chris Columbus è stato girato in una location leggermente differente.

La location del film è infatti il piccolo comune di Winetka (poco più di 12.000 abitanti), che si trova circa 26 km a nord di Chiacago, in Illinois, ed è noto per essere un piccolo centro urbano molto esclusivo. Nel 2011 la CNN lo ha indicato come la 25a tra le comunità più ricche d’America, mentre per Business Week è al 14° posto tra le località più esclusive del paese.

Nelle scorse settimane, Airbnb ha messo a disposizione la possibilità di alloggiare per un giorno nella celebre casa di Mamma ho perso l’aereo, accolti dall’attore Devin Ratray (che nel film interpreta Buzz, il fratello maggiore di Kevin). L’evento è stato organizzato solo per questo 12 dicembre, ma potrebbe essere ripetuto negli anni prossimi, quindi tenetevi pronti!

