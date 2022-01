Mamma ho perso l’aereo dove è stato girato: location

Mamma ho perso l’aereo è un grande classico delle feste natalizie. Scopriamo dove è stato girato, tutte le location e in particolare dove si trova la casa dei McCallister

Dov’è stato girato Mamma ho perso l’aereo? Il film diretto da Chris Columbus è diventato un cult di Natale e continua ad essere visto dai tanti appassionati. Uscito nel 1990 ha come protagonista Macaulay Culkin. Scopriamo tutte le location del film.

LEGGI ANCHE: Mamma ho perso l'aereo come dormire nella casa del film

Mamma ho perso l’aereo dove è stato girato

Il film “Mamma ho perso l’aereo” è stato girato da febbraio a maggio 1990. La pellicola è ambientata a Chicago ma in realtà la casa della famiglia McCallister e gli ambienti circostanti si trovano a Winnekta, piccolo paesino a 26 km da Chicago. La casa stessa è stata utilizzata per l’esterno anche se il film ha utilizzato anche riprese interne nel soggiorno e nell’atrio. In realtà alcune scene hanno richiesto maggiore spazio e così molti degli interni della casa di Kevin sono stati girati alla New Trier Township High School, una scuola abbandonata della città. All’epoca venne costruito un set a due piani all’interno della palestra.

L’incontro con Babbo Natale è stata girata a Chestnut Court, mentre la scena nel negozio di alimentari è l’odierno The Grand Food Center, sito al 606 Green Bay Road. Entrambi i luoghi si trovano a Winnetka. La curiosità riguarda la scena dove Kevin acquista il suo spazzolino da denti. Per girare la scena è stata utilizzata la vera farmacia del paese: Hubbard Woods. Un altro luogo cruciale del film è la chiesa, in realtà si tratta di due strutture.

L’esterno mostra una chiesa di un vicino sobborgo di Chicago chiamato Wilmette, mentre gli interni sono stati realizzati a Oak Park. L’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato utilizzato per tutte le scene all’aeroporto. Infine la passeggiata di Kevin sulla sopraelevata, è stata girata lungo la Green Bay Trail, vicino Gage Street, sempre a Winnetka.

Dove si trova la casa di Mamma ho perso l’aereo

La casa di Mamma ho perso l’aereo è al centro delle scene che vedono protagonista il piccolo Kevin alle prese con i due ladri. La villa vanta sei camere da letto e sei bagni e si trova precisamente al 671 di Lincoln Avenue a Winnetka, nell’Illinois.

La casa della famiglia Murphy, dove i ladri lasciano i rubinetti aperti allagandola, è situata al 656 di Lincoln Avenue. La struttura ha una superficie di circa 400 mq ed è stata venduta nel 2012 per circa 2,4 milioni di dollari.

