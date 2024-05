Escape Plan Stallone ha fatto fuori Schwarzenegger dai sequel: il retroscena

Arnold Schwarzenegger non è nel cast di Escape Plane 2. Colpa di una lite con Sylvester Stallone o una scelta legata alla trama?

Il primo Escape Plan, uscito nel 2013 e diretto da Mikael Hafstrom, non era certo stato un capolavoro del cinema, ma aveva attirato in sala un discreto pubblico. Merito di una trama comunque avvincente e ben congegnata, ma soprattutto della sua coppia di attori protagonisti: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, due icone del cinema d’azione hollywoodiano degli anni Ottanta e Novanta. Tra i due c’è sempre stata una forte rivalità, che li ha portati a non recitare mai assieme durante gli anni d’oro delle rispettive carriere. Un tabù che è stato sfatato però in anni recenti, grazie alla serie degli Expendables, in cui Stallone è protagonista e con Schwarzenegger che compare in un piccolo ruolo nel primo film, nel 2010, per poi avere un ruolo di maggiore rilevanza nel secondo e nel terzo, usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Escape Plan 2 sarebbe stata quindi l’occasione per fare poker, ma il film, uscito nel 2018 e diretto da Steven C. Miller, non presenta più l’attore di origini austriache nel cast. Arnold Schwarzenegger non è tornato a interpretare il ruolo di Emil Rottmayer, uno dei detenuti che Ray Breslin (Sylvester Stallone) incontrava nel primo film, e che si rivelava un prezioso alleato del protagonista.

Nessuna rottura o litigio tra i due storici “duri” di Hollywood, però. Semplicemente, l’attore austriaco ha detto in maniera diplomatica di aver deciso di concentrarsi su altri progetti, e infatti nel 2019 sono usciti due film con lui nel cast, Irom Mask e Terminator: Oscuro destino. Ad avvalorare la tesi che lui e Stallone siano ancora in ottimi rapporti c’è il fatto che Schwarzenegger compare nel reality The Family Stallone, arrivato nel 2023 su Paramount+, e anche nel documentario sulla vita del collega e amico Sly.

Escape Plane non c’era il budget per Schwarzenegger

A questo si aggiunge il fatto che Escape Plan 2 è un sequel prodotto con un budget abbastanza risicato, in cui il personaggio di Breslin (Stallone) ha un ruolo marginale rispetto al primo film. Il ruolo che sarebbe potuto andare a Schwarzenegger è stato riscritto, creando il personaggio di Trent DeRosa, affidato a Dave Bautista. Per quanto riguarda le sorti del personaggio di Schwarzenegger nel primo film, nel finale di Escape Plan 2 si scopre che il suo vero nome è Victor Mannheim, una sorta di Robin Hood moderno che tanti cercano ma che è molto bravo a far perdere le proprie tracce.