Paola Cortellesi il marito regista cosa c’entra con C’è ancora domani

Riccardo Milani è il marito di Paola Cortellesi e hanno una figlia di nome Laura. Sono colleghi, lui è regista e sceneggiatore

Il marito di Paola Cortellesi è il regista Riccardo Milani, nato a Roma nel 1958 e quindi più vecchio dell’attrice e regista di C’è ancora domani di ben 15 anni di differenza. La coppia si è conosciuta prevedibilmente sul set, quello del film del 2003 Il posto dell’anima, in cui recitavano anche Silvio Orlando, Michele Placido e Claudio Santamaria. Dopo nove anni di relazione, Paola Cortellesi e Riccardo Milani si sono sposati nel 2011, e due anni dopo è nata la loro prima figlia Laura, che ha reso il regista romano padre per la terza volta: aveva già altre due figlie dal suo precedente matrimonio. Il marito dell’attrice di Nessuno mi può giudicare ha iniziato la sua carriera cinematografica come assistente di alcuni importanti autori italiani del calibro di Nanni Moretti, Mario Monicelli e Daniele Luchetti. Dopo l’esordio del 1997 con il lungometraggio Auguri professore, ha poi diretto due anni dopo La guerra degli Antò, e successivamente ha lavorato a vari spot pubblicitari e serie televisive (Il sequestro Soffiantini, del 2002), prima di tornare sul grande schermo proprio con Il posto dell’anima. Tra i suoi film successivi più famosi, ricordiamo soprattutto Piano, solo (2007), Benvenuto Presidente! (2013) e Come un gatto in tangenziale (2017, con il seguito girato nel 2021) in cui il marito della Cortellesi ha diretto, di nuovo, sua moglie nei panni della ruspante Monica.

Non a sorpresa, per chi conosce il talento dell’attrice che ha interpretato Maria Montessori nell’omonima fiction Rai, è arrivata anche per lei la svolta da regista come la sua dolce metà. Un impressionante successo di critica e di pubblico, ha consacrato infatti l’attrice nel suo primo film. C’è ancora domani è stato una delle pellicole italiane più amate, sia dal pubblico che dalla critica, degli ultimi anni facendo incetta di David di Donatello 2024. Nel movie drama, la protagonista è sposata a un uomo burbero e violento interpretato da un noto attore italiano, Valerio Mastandrea, ma nella realtà la 50enne attrice romana ha un matrimonio decisamente più felice rispetto a quello del suo personaggio, eppure non scevro da speculazioni.

Riccardo Milani chi è il marito di Paola Cortellesi: che regista!

Paola Cortellesi il marito non è il regista di C’è ancora domani

Riccardo Milani non c’entra nulla con C’è ancora domani. Il film è diretto da Paola Cortellesi in persona, e non da suo marito. Alcune voci hanno attribuito la paternità dell’opera a quest’ultimo, considerando la sua professione e conoscendo Cortellesi soprattutto come attrice. In realtà, l’artista romana ha fatto tutto da sola, scrivendo, dirigendo e interpretando C’è ancora Domani in prima persona, che ha rappresentato il suo esordio come regista cinematografica. In precedenza, però, Paola Cortellesi aveva già lavorato come sceneggiatrice di diverse pellicole, molte dirette proprio dal marito: Scusate se esisto!, Mamma o Papa?, Ma cosa ti dice il cervello, Come un gatto in tangenziale. Ha inoltre scritto e interpretato il film del 2015 Gli ultimi saranno ultimi, diretto da Massimiliano Bruno, e poi anche Qualcosa di nuovo, diretto nel 2016 di Cristina Comencini.