Riccardo Milani chi è il marito di Paola Cortellesi: che regista!

Scopriamo chi è Riccardo Milani, il marito di Paola Cortellesi con all’attivo una carriera da regista molto proficua e ricca.

Paola Cortellesi è sicuramente uno dei volti più celebri e amati del cinema italiano. La donna ha prestato il volto a innumerevoli film, soprattutto commedie, tra cui ricordiamo Come un gatto in tangenziale, Nessuno mi può giudicare e tanti altri. Una grande protagonista del cinema attuale, che condivide la propria vita con un altro grande artefice del cinema italiano di oggi. Paola Cortellesi è infatti sposata con Riccardo Milani: andiamo a scoprire chi è il marito e i dettagli della loro storia d’amore.

Chi è Riccardo Milani

Riccardo Milani nasce a Roma il 15 aprile 1958 e sin da giovane si appassiona al cinema, iniziando a lavorare come aiuto regista di grandi cineasti come Nanni Moretti, Mario Monicelli e Daniele Luchetti. Nel 1997 arriva il grande momento per Milani, che debutta alla regia con Auguri professore, realizzando due anni dopo La guerra degli Antà. Milani lavora quindi in televisione e realizza diversi spot pubblicitari, per tornare poi al cinema nel 2003 con Il posto dell’anima. Nel primo decennio degli anni 2000 lavora soprattutto in televisione, a fiction come Rebecca, la prima moglie, Tutti pazzi per amore e Atelier Fontana – Le sorelle della moda.

Dal 2014 Riccardo Milani inizia a infilare una serie di successi al cinema, grazie anche al connubio con sua moglie, sempre protagonista dei suoi film. Nel 2014 realizza Scusate se esisto, dove Paola Cortellesi è affiancata da Raoul Bova, poi inaugura la fruttuosa collaborazione tra la moglie e Antonio Albanese, con Mama o papa? e i due capitolo di Come un gatto in tangenziale. L’ultimo film realizzato uscito al cinema è Corro da te, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Paola Cortellesi: i figli

Paola Cortellesi e Riccardo Milani si sono conosciuti nel 2003, sul set del film Il posto dell’anima, dove Riccardo era alla regia e Paola prestava il volto al personaggio di Nina. Tra i due è quindi scoppiato l’amore e sono convolati a nozze nel 2011, unendosi in rito civile a Roma. La coppia ha anche avuto una figlia, di nome Laura, ma Riccardo aveva anche due figli nati da una precedente relazione: Chiara e Alice.

Riccardo e Paola costituiscono una coppia molto salda sia sul set che fuori da questo e sono entrambi due grandi protagonisti del cinema. Abbiamo parlato della carriera di Riccardo, ma anche quella di Paola è ovviamente di primissimo livello. La donna ha all’attivo la vittoria di un David di Donatello per la migliore attrice grazie al film Nessuno mi può giudicare e ha ottenuto ben altre sei candidature in tantissime pellicole, tra cui le due realizzate sotto la regia del marito: Scusate se esisto e Come un gatto in tangenziale.

Paola Cortellesi ha anche lavorato in radio e ha avuto esperienze nel mondo della musica, pubblicando tre singoli e collaborando con artisti del calibro di Claudio Baglioni e Samuele Bersani. Un’artista a tutto tondo, che occupa sicuramente un posto di rilievo all’interno del mondo dello spettacolo italiano.