Jungle Cruise 2 si farà? “Chiacchiere da bar”

Jungle Cruise 2 si farà eppure non si gira mezzo ciak. Il sequel del film d’avventura del 2021 con Dwayne Johnson ed Emily Blunt sembra un giallo

Il pubblico lo ha amato, facendogli incassare oltre 220 milioni di dollari in tutto il mondo nell’estate del 2021. Un bel risultato al botteghino, ma evidentemente non abbastanza per garantire un sequel certo e rapido di Jungle Cruise, il film d’avventura diretto da Jaume Collet Serra (Run All Night, Paradise Beach, L’uomo sul treno) e prodotto dalla Disney e ispirato dall’omonima attrazione dei suoi parchi divertimenti. In effetti, Jungle Cruise ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e si è ripagato dell’investimento iniziale, ma non è stato il grande successo sperato inizialmente dalla Disney, che per il film aveva speso circa 200 milioni di dollari. Pochi giorni dopo l’uscita nelle sale, però, Dwayne Johnson detto The Rock aveva rivelato che erano in corso le trattative per il sequel, e successivamente è stato reso noto che sia lui che Emily Blunt sarebbero tornati in Jungle Cruise 2, con Collet Serra di nuovo alla regia. La nuova sceneggiatura sarebbe invece stata affidata a Michael Green, già autore del copione del film originale. Da allora sono passati quasi tre anni, e ancora non ci sono molte informazioni riguardo a questo sequel, insomma sono solo chiacchiere da bar.

Nonostante le voci diffuse dopo le prime settimane di proiezione in giro per il mondo, infatti, Jungle Cruise 2 non è mai stato confermato dalla Disney, e pertanto al momento non è in produzione in alcun modo. A marzo 2024, interrogato a proposito del sequel, Dwayne Johnson è stato molto più evasivo rispetto a quello che aveva detto nell’estate del 2021, limitandosi a un “Forse”. The Rock ha confermato che gli piacerebbe tornare in scena con un secondo film della serie, ma ha precisato che questa cosa potrà al massimo essere discussa “più avanti” nel tempo.

The Jungle Cruise 2 no The Smashing Machine sí

Parole che confermano, quindi, che Jungle Cruise 2 per il momento non si farà, e che il progetto è stato accantonato, in attesa di tempi migliori. Cosa possa accadere per far cambiare idea alla Disney non è chiaro, per cui per adesso i fan del film originale dovranno aspettare. Di sicuro, per rivedere assieme Dwayne Johnson ed Emily Blunt non bisognerà aspettare troppo a lungo: la coppia tornerà sullo stesso set in The Smashing Machine, un film diretto da Benny Safdie atteso per il 2025, che vede The Rock bei panni di un campione di arti marziali miste. Il tono della pellicola, però, sarà molto differente da quello di Jungle Cruise, com’è facile immaginare.