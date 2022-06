Jungle come finisce il film con Daniel Radcliffe

- Advertisement -

Come finisce Jungle? Un film biografico, thriller, d’avventura e drammatico, con Daniel Radcliffe nei panni di Yossi Ghinsberg.

Scopriamo il finale di Jungle, film del 2017 basato sulle memorie di Yossi Ghinsberg, raccolte nel libro Lost in the Jungle. Un giovane uomo dai grandi sogni avventurosi. Negli anni ’80 decise di avventurarsi nella giungla boliviana con due amici e una guida. Un viaggio che si trasforma rapidamente in uno spaventoso test psicologico sul coraggio umano. Yossi resterà per tre settimane da solo nella foresta amazzonica.

Jungle come finisce

Marcus controlla i suoi piedi e scopre che sono pieni di piaghe sanguinanti. Kevin e Yossi sono però stanchi delle sue lamentele continue. Insieme con Karl, discutono su come procedere. Quest’ultimo vuole lasciarli e andare a cercare aiuto, gli altri due però non sono d’accordo. Kevin propone di costruire una zattera, navigando lungo il fiume e restando tutti insieme.

Piano accordato e tutti partono, imbattendosi in alcune rapide e riuscendo a malapena a sopravvivere. Karl è furioso perché Kevin ha preso il controllo della zattera. Arriva fino alal sponda e va a caccia. Kevin aveva notato il suo terrore e ne deduce che l’uomo non sappia nuotare. Yossi va a cercarlo per evitare che li abbandoni.

Marcus e Karl decidono di tirarsi indietro e afre una camminare di tre giorni per tornare alla civiltà, per poi raggiungere La Paz. Yossi e Kevin proseguono lungo il fiume, fino a quando la zattera non viene distrutta. Kevin resta indietro e Yossi portato via dal fiume. Non ha attrezzi o addestramento e deve improvvisare un riparo e procurarsi del cibo. Inizia a perdere le speranze, chiedendosi se ne uscirà vivo.

Alcune persone di una città vicina salvano Kevin, portandolo a Rurrenabaque, ben lontano da dove si trova Yossi, Curiplaya. Chiede l’aiuto delle autorità locali per ritrovare il disperso. Certo che sia vivo, prova di tutto ma non vi sono tracce di lui. Riesce nell’impresa, trovandolo indebolito a dir poco, grazie a un pilota di barca locale. Alla fine scopriamo che Karl ha mentito sulle tribù nascoste. Era noto per aver coinvolto alcuni backpacker in escursioni molto pericolose, ricercato addirittura dalle autorità. Lui e Marcus non sono mai tornati a La Paz e non se ne hanno più avuto notizie. Il film è stato dedicato alla memoria di Marcus.