Maze Runner 4 non esce più: perché al suo posto un reboot

Maze Runner sta per tornare al cinema, dopo oltre sei anni dall’ultimo film della saga. Ma non sarà il quarto capitolo, bensì un reboot.

Nel 2014, Maze Runner fu un grande successo al botteghino, sull’onda delle saghe cinematografiche di fantascienza distopica per adolescenti, come Hunger Games e Divergent. Diretto da Wes Ball e tratto dal romanzo Il labirinto di James Dashner (2009), vantava un cast con la star di Teen Wolf Dylan O’Brien come protagonista, affiancato da Kaya Scodelario, reduce dalla serie Skins. Ne furono realizzati altri due capitoli cinematografici, Maze Runner – La fuga (2015) e Maze Runner – La rivelazione (2018), tutti tratti da romanzi di Dashner e diretti da Ball. Da allora, però il ciclo si è interrotto, sebbene esistano altri due libri scritti da Dashner, La mutazione (2012) e Il codice (2016), che sono due prequel delle vicende narrate nella trilogia originale. Per questo da tempo si parla di portare avanti anche la serie cinematografica, anche se non è mai stato chiaro quale fosse il piano della produzione. Un’ipotesi circolata da tempo era quella di proseguire la storia con un sequel del tutto originale, quindi senza seguire più i romanzi. Un film del genere avrebbe molto appeal, anche perché nel frattempo Kaya Scodelario ha ottenuto grande successo con la serie di Guy Ritchie The Gentlemen, mentre Wes Ball è tornato a dirigere con Il regno del pianeta delle scimmie.

Nei giorni scorsi sono uscite le prime conferme sulla possibilità di un quarto film di Maze Runner, che è stato messo in produzione dalla 20th Century Fox, casa cinematografica oggi controllata dalla Disney. La sceneggiatura potrebbe essere affidata a Jack Paglen, già autore del copione di Transcendence (2014) e Alien: Covenant (2017), come ha rivelato in esclusiva The Hollywood Reporter. Il film coinvolgerebbe gli stessi produttori della trilogia originale, ovvero Ellen Goldsmith-Vein e Lee Stollman di Gotham Group, e Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill. Tornerebbe anche il regista Wes Ball, ma probabilmente solo in veste di produttore esecutivo.

Maze Runner 4 di cosa parlerà

Più complicato capire di cosa parlerà questo ipotetico Maze Runner 4. Le prime fonti in merito a questo reboot della saga fantascientifica lasciando intendere che non sarà un remake: non rivedremo quindi una nuova versione dei romanzi già trasposti sul grande schermo. Sembra però che verrà scartata anche l’idea di un sequel vero e proprio, con gli stessi personaggi (e interpreti) dei primi film. Allo stesso modo, Fox e Disney non sembran interessate nemmeno a trasporre i due libri prquel di James Dashner. Per questo motivo, il nuovo film di Maze Runner potrebbe essere un sequel originale, con personaggi nuovi per portare avanti la storia dopo la conclusione vista in Maze Runner – La rivelazione.