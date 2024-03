The Gentlemen personaggi e interpreti

The Gentlemen è la nuova serie Netflix creata da Guy Ritchie, con Theo James e Kaya Scodelario protagonisti: chi sono i protagonisti e gli interpreti del cast.

La nuova serie evento su Netflix è firmata da Guy Ritchie, il regista iconico di Snatch, Rocknrolla e Sherlock Holmes. Stiamo parlando di The Gentlemen, nuovo show della piattaforma di streaming diviso in 8 episodi di circa un’ora ciascuno, ambientati nel mondo della criminalità inglese. Ovviamente, è bene aspettarsi un crime sopra le righe e con tonalità anche abbastanza umoristiche, nello stile del regista cult che molti hanno considerato in passato come una versione britannica di Quentin Tarantino. Il protagonista della storia è Eddie Horniman, secondogenito di una nobile famiglia britannica, che inaspettatamente viene dichiarato erede (al posto dello scapestrato fratello maggiore Freddy) della grande tenuta di famiglia. Scoprirà presto che il padre defunto aveva un accordo segreto con un’organizzazione criminale che, sotto i suoi terreni, ha costruito un grande centro di produzione di erba. Lo interpreta Theo James, 39enne attore britannico divenuto noto per il ruolo di Quattro nella serie di Divergent, e per aver recitato nella seconda stagione di The White Lotus.

La controparte femminile di Eddie è Susie Glass, figlia del boss criminale Bobby Glass (al momento in carcere) e di fatto capo della sua organizzazione, dedicata alla commercio di marijuana. Collabora con il signor Horniman per riuscire a convincerlo a non cedere la tenuta appena ereditata, cosa che metterebbe i bastoni tra le ruote ai suoi affari. La interpreta Kaya Scodelario, 31enne attrice britannica conosciuta per la serie di Maze Runner e per l’ultimo film di Pirati dei Caraibi.

Freddy Horniman è invece il problematico fratello maggiore di Eddie, pieno di sé tanto quanto è incapace e capace di mettersi nei guai. Sperava di ereditare la tenuta e le proprietà paterne per coprire i grossi debiti contratti con alcuni gangster di Liverpool, quindi dovrà chiedere aiuto al fratello minore, ma finirà per complicare ulteriormente le cose. Il ruolo è affidato a Daniel Ings, che in realtà è di un anno più giovane di Theo James: potreste conoscerlo per la serie Netflix Lovesick.

Tra gli altri personaggi da tenere d’occhio in The Gentlemen troviamo Stanley Johnston (Giancarlo Esposito), ricco e raffinato quando misterioso personaggio interessato ad acquistare la tenuta degli Horniman, a costo di pagarla una cifra spropositata. Vinnie Jones, attore feticcio di Guy Ritchie, recita nella parte di Geoff Seacombe, custode tuttofare della tenuta del protagonista. Infine, Ray Winstone è Bobby Glass, il boss del narcotraffico a cui è involontariamente legato Eddie.

Nel corso della serie iniziano poi a emergere altri personaggi inizialmente secondari, su tutti Lady Sabrina Horniman, la madre di Eddie e Freddy, che cerca di tenere la sua famiglia separata dalle attività criminali che l’hanno coinvolta. In questa parte troviamo l’attrice britannica Joely Richardson, conosciuta per il ruolo di Julia McNamara nella serie degli anni Duemila Nip/Tuck e di Catherine Parr in The Tudors. Troviamo poi il norvegese Kristofer Hivju (vecchia conoscenza dei fan di Game of Thrones e di Fast and Furious) nel ruolo dell’importatore di droga belga Florian de Groot, e l’irlandese Laurence O’Fuarain (anche lui già visto in Game of Thrones, e anche in Viking e The Witcher: Blood Origins) nel ruolo dello zingaro JP Ward.

The Gentlemen ispirato al film

Ai fan più accaniti del regista britannico non sarà sfuggito che la nuova serie Netflix ha lo stesso titolo di uno degli ultimi film di Guy Ritchie. The Gentlemen è infatti uscito nel 2020, distribuito in Italia direttamente sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. La storia è simile a quella raccontata nella serie omonima, per certi versi, ma in generale stiamo parlando di due opere molto diverse. La serie di The Gentlemen è di fatto uno spin-off, che tratta un altro ramo della grande organizzazione di narcotraffico che si vedeva invece nel film.

Il film ruota attorno a un investigatore privato (Hugh Grant) assoldato dal direttore di un giornale scandalistico per indagare sul ricco imprenditore americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey), che in realtà è un boss del narcotraffico a Londra. Pearson, però, sta meditando di mollare la carriera criminale per vivere una vita tranquilla assieme alla moglie Rosalind (Michelle Dockery), e vorrebbe cedere tutte le sue attività al miliardario Matthew Berger (Jeremy Strong). La trama finisce però con l’infittirsi: di mezzo ci sono spie, bande criminali e anche un omicidio insolito.

