Cast Away l’isola dove è stato girato il film: le location visitabili

Cast Away è un film del 2000 con Tom Hanks diretto da Robert Zemeckis. Dove è stato girato il film da Premio Oscar: isola, location e ambientazioni

Dopo il grande successo di Forrest Gump (1994); Tom Hanks e il regista Robert Zemeckis tornarono a collaborare nel 2000 con Cast Away, una sorta di one man show dell’attore nativo di Concord, in California. Tom Hanks interpreta un uomo di nome Chuck Noland, che sopravvive a un incidente aereo e arriva naufrago su un’isola deserta dell’Oceano Pacifico, imparando un nuovo modo di vivere in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Una storia divertente ma anche molto commovente, scritta dallo sceneggiatore William Broyles Jr., che andò addirittura a vivere da solo per un mese su un’isola al largo della costa del Messico per descrivere al meglio la vita del suo protagonista. Nel corso del film Cast Away non viene mai specificato dove si trovi esattamente l’isola su cui è naufragato il personaggio interpretato da Tom Hanks. Sappiamo unicamente che è situata da qualche parte nell’Oceano Pacifico: nel finale si parla di un’isola sita circa a 600 miglia nautiche a sud delle Isole Cook, ma in quella zona in realtà non ci sono terre emerse, neppure in forma di minuscoli atolli. L’isola è però la vera e propria co-protagonista del film (anche perché, per gran parte del tempo, Tom Hanks è il solo attore in scena), e molti spettatori si sono incuriositi sulla reale location in cui è stato girato Cast Away. Le riprese di Cast Away sono state effettuate – in due periodi distinti tra il 1998 e il 2000, e non consecutivamente – sull’isola di Monuriki. Si tratta di un atollo che fa parte dell’arcipelago delle Isole Mamanuca, che fanno parte dello stato delle Figi, nell’Oceano Pacifico. Monuriki è effettivamente un’isola deserta con una superficie di 0,4 km², lunga 1,15 km e larga 600 metri. È leggermente montuosa, raggiungendo un’altitudine massima di 178 metri, grazie a un rilievo sito nella sua zona di sud-est.

Ovviamente, a differenza dell’isola immaginaria del film Cast Away, la vera Monuriki, per quanto disabitata, è tutt’altro che isolata. Si trova vicinissima alle isole di Monu, Yanuaya e Tokoriki, con quest’ultima che è abitata. In più, a sole 18 miglia nautiche di distanza si trova Viti Levu, la principale isola delle Figi. Il successo del film, unito ai bellissimi paesaggi e alla sua natura incontaminata, oltre ovviamente alla breve distanza dalla civiltà, hanno fatto negli anni di Monuriki una meta turistica piuttosto gettonata, per chi va in vacanza nelle Figi.

Cast Away l’isola diventa un resort

Non ci voleva di certo molta fantasia per capire che la location principale del film Cast Away con Tom Hanks si poteva trasformare in una miniera d’oro per la vera Monuriki. Così si può trovare in rete una curiosità particolare: a Mamanuca Island è stato aperto un Resort di lusso che si chiama, manco a dirlo, Castaway Island. Per quanto riguarda quanto costa soggiornare sull’isolotto dove è stato il film ispirato alla vera storia di Robinson Crusoe , è davvero una cifra importante: circa mille dollari al giorno tra giugno e agosto.