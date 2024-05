La furia di un uomo spiegazione finale del film di Guy Ritchie

La furia di un uomo – Wrath of Man è un film del 2021 diretto da Guy Ritchie e interpretato da Jason Statham: la spiegazione del finale della pellicola.

Patrick Hill in La furia di un uomo è stato da poco assunto in una società di trasporti che si occupa di furgoni portavalori, e sebbene nei test non sembri eccellere si rivela immediatamente una persona fuori dal comune sul campo. Riesce infatti a sgominare praticamente da solo un’intera banda di rapinatori. È chiaro, però, che qualcosa attorno a lui non quadra del tutto, e ben presto inizia a essere chiaro che Patrick sta indagando su una rapina avvenuta qualche mese prima, e che nella società potrebbe nascondersi una talpa. È questa la trama di La furia di un uomo (titolo originale: Wrath of Man), il film diretto nel 2021 da Guy Ritchie (The Snatch, Rock’n’rolla, The Gentelmen), autore di culto del cinema action e crime britannico. Protagonista assoluto è Jason Statham, attore feticcio di Ritchie, che cui appare in un cast con Scott Eastwood, Andy Garcia e Josh Hartnett. La storia, scritta dallo stesso Guy Ritchie assieme a Ivan Atkinson e Mam Davies, è tratta in realtà dal film francese del 2004 Cash Truck, un piccolo cult diretto a sua volta da Nicolas Boukhrief. La furia di un uomo è un film dall’azione incalzante, con un gran bel ritmo e una storia accattivante, che sa creare suspance e mistero grazie alla sua struttura scomposta e all’enigmatico personaggio di Patrick Hill. Nel corso della pellicola si scopre infatti che il protagonista del film non è affatto chi dice di essere: il suo vero nome è Mason Heargraves, ed è un gangster di Londra a cui dei rapinatori hanno ucciso il figlio Dougie. A questo punto, Heargraves è deciso ad avere la sua vendetta, e per questo si infiltra sotto falso nome nella Fortico, per scoprire chi un collegamento con i responsabili dell’oomicidio del figlio.

La furia di un uomo e la vera identità di Patrick Hill

Alla fine, il protagonista interpretato da Jason Statham riesce a capire chi è il colpevole, individuandolo in Jan. Per vendicarsi, Heargraves ucciderà il nemico allo stesso modo in cui è stato ucciso il figlio Dougie, assicurandosi che Jan sappia il motivo per cui lo sta facendo, leggendogli così il referto dell’autopsia del ragazzo. Solo nel finale capiamo quindi la vera storia dietro Patrick Hill, che è appunto un signore del crimine con stretti legami con le forze dell’ordine, fino addirittura al FBI, che gli ha fornito le informazioni necessarie per portare a termine il suo piano (e sbarazzarsi di pericolosi criminali). Il protagonista smaschera anche la talpa dentro la Fortico, ovvero il suo partner Bullet. La spiegazione del finale è così servita su un piatto d’argento come la vendetta del protagonista che riesce a vincere la sua sfida.