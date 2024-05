Pretty Woman Kit oggi: la morte per overdose e la carriera brillante

Pretty Woman è famoso per aver scoperto la stella di Julia Roberts e aver rilanciato la carriera di Richard Gere, in fase di stallo negli anni Ottanta. Nel cast del film cult ci sono però altri attori che meritano di essere ricordati e che successivamente si sono distinti per le loro carriera: l’attrice Laura San Giacomo che interpreta Kit De Luca, migliore amica e collega della prostituta Julia Roberts, Vivian. Giusto per ricordare a tutti l’importanza del ruolo di Laura San Giacomo, basti pensare che è proprio Kit a cedere il cliente sconosciuto nell’auto di lusso a Vivian, cambiandole la vita. Poche scene quelle in cui compare l’amica di Julia Roberts ma che fanno la differenza e che sono fondamentali per lo sviluppo del film. Kit è troppo una squillo da strada e nonostante tutti sperano che anche riesca a trovare l’uomo della sua vita, durante Pretty Woman capisce che è non la persona adatta per accettare l’invito di Edward Lewis, il personaggio interpretato da Richard Gere. In realtà nonostante non si veda nel film si conosce quale sarà il destino di Kit e a dirlo è stato proprio l’attrice Laura San Giacomo. Un finale davvero triste che si contrappone alla favola di Julia Roberts e Richard Gere. Infatti Kit dopo aver perso i contatti con Vivian, diventa dipendente dall’eroina essendo in quegli anni molto diffusa. Proprio questa sua tossicodipendenza rovina il suo “lavoro” e non riesce più ad essere attraente per i suoi clienti. Il personaggio interpretato da Laura San Giacomo e presente nel cast di Pretty Woman entra così in un tunnel senza uscita perché incapace di avere i soldi necessari per pagare lo spacciatore. Proprio il debito accumulato fa scoppiare un litigio dove ad avere la peggio è Kit che viene ricoverata d’urgenza al pronto soccorso. Proprio in quell’occasione un esame del sangue di routine nasconde una notizia drammatica, Kit di Pretty Woman è positiva all’HIV. Senza i mezzi per pagare altri farmaci, l’amica di Vivian sviluppa l’AIDS e muore nel 1997. Proprio per questo il personaggio interpretato da Julia Roberts e il suo principe azzurro Edward chiamano la loro figlia neonata Kit, in onore dell’amica deceduta. Laura San Giacomo oggi può vantare una carriera di tutto rispetto soprattutto in televisione. Dopo Pretty Woman e l’iconico ruolo di Kit ha recitato nella sitcom della NBC Just Shoot Me! dal 1997 al 2003 nei Maya Gallo. È inoltre apparsa nel cast di serie come Veronica Mars, Hot in Cleveland e In Plain Sight. Più recentemente, Laura San Giacomo ha interpretato Rhetta, la migliore amica di Holly Hunter, in Saving Grace. Per gli appassionati più attenti, un altro ruolo che spesso ricopre è quella psicologa Grace Confalone nella serie NCIS – Unità anticrimine.

Laura San Giacomo origini italiane: dai film alla vita reale

L’amica di Julia Roberts in Pretty Woman, Kit De Luca, ha origini italiane così come l’attrice Laura San Giacomo. Non è un caso che nel corso della sua lunga carriera, la squillo del film cult diretto da Garry Marshall ha interpretato ruoli che hanno questo aspetto in comune con la sua biografia. È facile dedurre che le origini italiane, nello specifico liguri, di Laura San Giacomo derivano da parte di padre, figlio di immigrati a West Orange in New Jersey. John San Giacomo era un imprenditore nel settore della carta. Una piccola curiosità, anche suo cugino, leader di una band locale, è diventato famoso per le sue origini.