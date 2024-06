The Acolyte La Seguace: un personaggio ispirato a film cult

I fan di Star Wars hanno finalmente qualcosa di nuovo da guardare: in attesa dei nuovi progetti che legheranno il micro-universo narrativo di Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka), è arrivata su Disney+ una serie del tutto scollegata e dall’ambientazione innovativa, The Acolyte – La seguace. Creata da Leslye Headland e con Amandla Stenberg protagonista, si colloca ben 100 anni prima rispetto ai fatti del film del 1999 Star Wars – Episodio I: La minaccia fantasma, che fino ad ora era il film cronologicamente più vecchio nella timeline della saga fantascientifica creata da George Lucas. La trama di The Acolyte – La seguace segue l’indagine di un gruppo di Jedi del periodo dell’Alta Repubblica guidato dal maestro Sol (Lee Jung-jae) per trovare e fermare un’assassina che sta colpendo alcuni maestri Jedi legati da un oscuro evento del loro passato. La serie trae ispirazione dal genere della detective story così come dai film di arti marziali, ma la citazione più evidente arriva proprio all’inizio del primo episodio, e rimanda a un film di culto. L’ ambientazione di The Acolyte – La seguace inizia nella taverna di un pianeta in cui l’assassina Mae (Stenberg) si reca per uccidere la maestra Jedi Indara: le due iniziano un lungo combattimento, in cui solo alla fine, e con un losco stratagemma, Mae riuscirà ad avere la meglio e uccidere il suo bersaglio. Indara fa quindi solo una breve comparsata, anche se il suo personaggio è stato ampiamente usato nel trailer e nella promozione della serie, grazie anche alla fama della sua interprete, la 56enne attrice canadese Carrie-Anne Moss. Il suo personaggio in The Acolyte – La seguace è ispirato proprio a quello che rese famosa Carrie-Anne Moss nel 1999, ovvero la guerriera Trinity nel film di fantascienza Matrix. Nella nuova serie di Star Wars, l’attrice riprende stile e movenze di Trinity, soprattutto in combattimento, delineando un nuovo tipo di cavaliere Jedi che utilizza la Forza come una sorta di arte marziale senza armi.

The Acolyte – La seguace Indara studiata su Carrie-Anne Moss

Non a caso, la produzione dello show ha indicato lo stile di Indara come Force-Fu, mescolando la Forza (Force, in inglese) con il kung fu. La stessa creatrice di The Acolyte Leslye Headland ha spiegato che il personaggio di Indara è stato pensato appositamente per Carrie-Anne Moss, e concepito come una sorta di “Trinity con la spada laser”. L’ispirazione a Matrix è quindi evidente e dichiarata, ma chiunque abbia visto il film del 199 delle sorelle Wachowski e oggi guardi l’incipit di The Acolyte non può fare a meno di notare il riferimento.