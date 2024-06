Temptation Island Siria prima e dopo: come Vite al Limite FOTO

Temptation Island – È noto che Siria di Temptation Island 2024 è dimagrita e come lo ha fatto lo ha spiegato nel suo seguitissimo profilo di TikTok. Sono ormai due anni che sfoggia un fisico perfetto sui social e oggi ha deciso di farlo anche in tv scatenando le consuete polemiche degli haters che gridano ad una trovata pubblicitaria per una svolta in carriera. Siria di Temptation Island 2024 di cognome fa Pingo ha 22 anni e da 7 anni è fidanzata con Matteo. Dice di voler partecipare al programma perché il suo dimagrimento le ha causato anche una voglia di cambiamento e quindi vuole capire se è realmente innnamorata del suo primo e unico fidanzato. Al contrario Matteo non voleva partecipare al programma e preferiva Siria prima rispetto a dopo perché così non aveva necessità di esserne geloso. “Ora me la guardano tutti” una caduta di stile che ovviamente non è piaciuta a nessuno e che già gli costa una severa antipatia da parte del pubblico che segue con affetto i concorrenti e le loro avventure raccontate da Filippo Bisciglia. Il prima e dopo di Siria di Temptation Island 2024 è frutto di un percorso psicologico che l’ha portata ad accettare di sottoporsi ad un’operazione di chirurgia bariatrica molto invasiva. Sempre su TikTok la concorrente del reality dei sentimenti ha spiegato come non sia stata una passeggiata né la preparazione all’intervento, né il posto operatorio. Siria Pingo è andata sotto i ferri nel 2022 dopo ovviamente le restrizioni dovute alla pandemia e questa scelta le ha cambiato letteralmente la vita. Non è una passeggiata, certo, però con impegno e costanza si possono ottenere dei risultati sorprendenti come è possibile vedere dalle foto della fidanzata di Matteo mostrate anche su Canale 5.

Siria Temptation Island come e quanti kg ha perso

Siria di Temptation Island 2024 oggi pesa 85 kg e in totale ha perso ben 130 kg. Come li ha persi è “semplice”: ha scelto nel dettaglio l’operazione chirurgica chiamata SLEVE. Ovvero è un intervento di riduzione dello stomaco che può essere attuata solo in casi di gravi obesità, in determinate condizioni di salute e indice di massa corporea. Si tratta di una severa riduzione dello stomaco che porta poi il paziente a fare obbligatoriamente una determinata alimentazione e che in termini di risultati deve avere anche una drastica costanza nel rispettare il post operatorio. Guardando il prima e dopo di Siria oltre al fisico c’è chi pensa si sia rifatta anche le labbra, naso e zigomi con l’aiuto del filler, ma queste sono solo illazioni. La storia di Siria Pingo ricorda da vicino quelle raccontate dal reality americano Vite al Limite dove in ogni puntata un paziente deve intraprendere un percorso per ottenere l’ok all’operazione. Si tratta dello stesso intervento chirurgico a cui si è sottoposta Siria e che ha reso famoso il dott. Nowzaradan.