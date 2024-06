Scaletta Calcutta 2024: le canzoni del Relax Tour

La maggior parte delle persone si passeranno un’estate di relax in vacanza, mentre i grandi nomi della musica saranno in tour a fare concerti. Calcutta, invece, ha scelto una via di mezzo. È ormai partito il suo Relax Tour 2024, che lo porterà nelle principali località estive italiane per una serie di live “chill”, per promuovere il suo ultimo album, intitolato appunto Relax. Il disco è uscito lo scorso ottobre, ed è appena il quarto della carriera del 35enne cantante indie pop di Latina, consacrato dal successo di singoli come Orgasmo, Pesto e Paracetamolo, inclusi nell’album del 2018 Evergreen.

Il Relax Tour dell’estate 2024 conta in tutto 13 date, iniziate il 22 giugno a Lignano Sabbiadoro, a cui è poi seguita la tappa del 26 al NoSound Fest di Servigliano. Adesso, però, tocca alle grandi città: oggi, venerdì 28 giugno, Calcutta arriva a Bari ad aprire il Locus Festival, mentre domenica 30 giugno sarà al Rock in Roma, nella Capitale. Gli eventi dell’estate dell’artista laziale proseguiranno tra Alba, Ferrara, Lucca, Villafranca, Milano (il 17 luglio al Milano Summer Festival), Alghero, Cosenza, Palermo e, infine, a Paestum il 28 luglio.

Dopo le prime due date introduttive, Calcutta inizia da Bari il suo tour 2024 vero e proprio. Il concerto nella città pugliese è già da tempo andato sold out, e c’è grande interesse per sapere quali canzoni porterà sul palco del Locus Festival il cantante originario di Latina. La scaletta ufficiale del concerto non è ancora stata diffusa, ma prevedibilmente comprenderà molti brani dell’album Relax, che è stato lanciato da singoli come 2minuti e Giro con te, arrivati rispettivamento fino alla terza e alla tredicesima posizione della classifica italiana dei singoli negli scorsi mesi. Oltre a questi, ci si attende che Calcutta si esibisca anche nelle sue canzoni più famose degli anni scorsi.

Sebbene, come detto, la scaletta ufficiale del concerto di Bari non sia stata resa pubblica, si prevede che dovrebbe essere più o meno la stessa portata sul palco di Lignano Sabbiadoro sei giorni fa.

Canzoni scaletta Calcutta tour 2024

Le canzoni dovrebbero essere le stesse, anche se l’ordine potrebbe essere diverso, a seconda delle necessità e delle esigenze del cantante e dell’evento. Questa dovrebbe inoltre essere la scaletta del tour 2024 di Calcutta, in linea di massima.

2minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hubner

Ghiaccioli

Le barche

Nuda nudissima

Albero

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Sul verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti