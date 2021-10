Chi è Isabella di Uomini e Donne | Età | Che lavoro fa

Isabella di Uomini e Donne, chi è la concorrente del reality, quanti anni ha e cosa fa nella vita.

Isabella è una delle concorrenti più in voga del reality di Canale 5, Uomini e Donna, uno dei volti principali in questo momento della trasmissione. Conosciamola meglio dunque, vedendo quanti anni fa e che lavoro fa nella vita.

Chi è Isabella di Uomini e Donne

Isabella Ricci, 61 anni, dama del trono Over. Nata a Roma, ma ora vive a Ravenna, dove fa l’imprenditrice nel settore del pet caring. Ha conseguito la Laurea in Lettere all’Università La Sapienza di Roma, prima di quella in Archivistica a Bibliotecaria. Da pochi mesi è sbarcata su Instagram, dove abbiamo l’opportunità di conoscerla meglio.

Dal suo profilo si nota subito la sua passione per gli animali, che l’ha portata a rinunciare al suo campo di studi, quello umanistico, fiondandosi appunto nell’imprenditoria. In passato è stata anche una giocatrice di pallacanestro di Serie A.

Per ciò che concerne la vita privata, Isabella è stata sposata per 15 anni con un uomo, ma il matrimonio è terminato parecchio tempo fa, quando lei aveva 45 anni. Niente figli però, non per volontà, ma perché, come ha raccontato Isabella stessa, non ne ha potuti avere. Una mancanza che la dama ora rimpiange, affermando di aver bisogno in questo momento della sua vita di avere degli affetti vicino.

La dama romana è stata protagonista di un curioso episodio, col cavaliere Michele giunto in trasmissione solo per conoscerla, ma l’uscita tra i due è andata malissimo, con Isabella che ha raccontato che durante l’uscita sono sopraggiunte diverse incomprensioni, smentite però da Michele. Alla fine i due si sono separati così, molto freddamente, e Isabella si è attirata molte antipatie suo malgrado.

