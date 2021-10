Chi è Marcello di Uomini e Donne | Età | Che lavoro fa

Marcello Uomini e Donne, chi è il nuovo protagonista del reality, quanti anni fa e che lavoro fa.

Tra i tanti volti protagonisti del noto reality di Canale 5 c’è quello di Marcello, che sta cercando di ritrovare l’amore con Ida. Conosciamo meglio però il concorrente di Uomini e Donne.

Chi è Marcello di Uomini e Donne

47 anni, nativo di Torino, Marcello nella vita è un agente immobiliare e lavora proprio nella sua città natale. A Uomini e Donne è in cerca dell’amore, vuole provare esperienze inedite dal momento che, nella sua vita, non è mai stato sposato, né ha mai convissuto come ha raccontato in studio.

Arriva nel programma dunque per mettersi alla prova e per provare queste esperienze di cui, ora, sta sentendo la mancanza. L’approccio iniziale è stato con Ida, ma dopo un buon avvio, con anche un bacio tra i due e un rapporto passionale lontano dalle telecamere, la situazione è arrivata a una fase di stallo, con Marcello che ha mostrato cenni d’insofferenza e la volontà di porre fine alla relazione.

Le prossime puntate sapranno dire qualcosa in più sulla coppia di Uomini e Donne, saranno importanti per capire se questa relazione potrà andare avanti o se si fermerà, condannata dai dubbi di Marcello.

