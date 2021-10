By

Biglietti Eurovision 2022: tutti i dettagli per acquistare i tagliandi per assistere alla nuove edizione dell’Eurovision.

Tornerà nel 2022 l’Eurovision, evento che nella sua ultima edizione ha visto l’incredibile vittoria dell’Italia, con i Maneskin che hanno portato la musica italiana al primo posto nel mondo. Un successo incredibile, che ha riportato in auge la nostra musica e ha segnato la consacrazione del gruppo romano, che dopo la vittoria di Sanremo si è portata a casa anche l’Eurovision, consacrandosi a livello mondiale.

Eurovision 2022: i biglietti

L’edizione 2022 dell’Eurovision si terrà proprio in Italia, a Torino nel mese di maggio, e sarà possibile assistere sia alle prove che alle semifinali e alla finalissima dell’evento musicale. Le due semifinali sono in calendario dal 10 al 12 maggio 2022, mentre sabato 14 maggio andrà in scena la finalissima.

Per quanto riguarda il costo dei biglietti, ancora non ci sono informazioni ufficiali. Si attendono comunicazioni a riguardo, ma si può già fare una previsione vedendo le scorse edizione. Ad esempio, nella finale dell’edizione 2021 a Rotterdam i tagliandi d’accesso avevano un prezzo che si aggirava intorno ai 200 euro. Sarà questo quindi, orientativamente, anche il prezzo per l’edizione del 2022 a Torino.

Eurovision 2022: i dettagli

Torino dunque sarà la location dell’evento. Il capoluogo piemontese è stato ritenuto adatto ad ospitare la kermesse musicale sia per le strutture a disposizione che per l’ospitalità che ha dimostrato. L’evento si terrà all’interno del PalaOlimpico, utilizzato con ottimi risultati durante le Olimpiadi invernali del 2006. Sarà la seconda volta che l’Eurovision si svolgerà in Italia dopo le edizioni di Napoli e Roma nel 1965 e nel 1991.

Per conoscere chi sarà l’artista italiano a rappresentare l’Italia all’Eurovision occorrerà ovviamente ancora aspettare un po’: sarà infatti il vincitore del Festival di Sanremo a parteciparvi, come successo per i Maneskin.

