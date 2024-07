Battiti Live 2024 in diretta o registrato?

Non c’è estate senza i grandi eventi musicali in prima serata come Battiti Live 2024, la nuova edizione di uno show live divenuto ormai imperdibile per gli appassionati di musica nel nostro paese. In prima serata su Canale 5 in sei puntate, il programma è condotto da Alvin assieme a Ilary Blasi e Rebecca Staffelli e viene il dubbio se sia stato registrato in precedenza. La kermesse va in onda a partire dalle 21.20 e porta a esibirsi dal vivo tanti grandi nomi della scena musicale italiana. Ad arricchire la presenza di tanti ospiti e artisti che si destreggiano sul palco allestito da Radio Norba ci sono collegamenti eccezionali da altre zone turistiche della Puglia, dove si svolgeranno i live di grandi nomi che si sono resi protagonisti in questi anni anche al Festival di Sanremo e ad Amici. Lo stesso cast di ballerine e ballerini ogni anno pesca dal programma di Maria De Filippi i grandi talenti di stagione che rendono le esibizioni più intriganti. Battiti Live 2024 è registrato ma è come se fosse in diretta su Canale 5 perché è assolutamente inedito in tv. Al riguardo c’è anche una piccola chicca. Nonostante le registrazioni, l’ordine di esibizione dei vari artisti delle serate della kermesse musicale non è mai ufficialmente noto. Infatti ogni scaletta di Battiti Live 2024 potrebbe non rispecchiare il montaggio che viene poi proposto su Canale 5 dopo la registrazione, perché nei blocchi televisivi sono inseriti anche i vari spazi pubblicitari. L’ordine di esibizione degli artisti è così sempre a sorpresa. La regia del programma curato da Radio Norba è diretta da Luigi Antonini, mentre dietro le quinte, oltre ai numerosi artisti della musica e della canzone italiana, si può trovare anche Alan Palmieri ma non Elisabetta Gregoraci.

Battiti Live 2024 quando è stato registrato

Originariamente le puntate di Battiti Live 2024 sono state registrate a Molfetta, la prima venerdì 21 giugno, ma non è mai stata mandata in onda in tv. Per cui rappresenta comunque un evento in esclusiva, per chi non ha potuto essere presente al live. In generale, le varie puntate di Battiti Live 2024 sono state tutte registrate durante gli eventi dal vivo svoltisi tra venerdì 21 giugno e domenica 7 luglio 2024. Le prime tre serate di Battiti Live 2024 si sono tenute appunto a Molfetta, mentre le due finali, quelle del 6 e 7 luglio, si sono svolte a Otranto, sempre in Puglia.